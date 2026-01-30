Phasmophobia z planem na przyszłość. Twórcy ujawnili roadmapę na 2026 rok

Studio Kinetic Games zaprezentowało plan rozwoju Phasmophobia na 2026 rok, wskazując najważniejsze elementy, które mają przygotować produkcję do debiutu w wersji 1.0. Harmonogram obejmuje zarówno duże aktualizacje systemowe, jak i zmiany w mapach oraz powrót wydarzeń znanych społeczności.

Twórcy Phasmophobia odkryli karty. Plan na 2026 prowadzi prosto do wersji 1.0

Z najnowszego wpisu na blogu wynika, że prace zaplanowane na 2026 rok podzielono na trzy główne obszary: duże aktualizacje, mapy oraz wydarzenia. Wśród najważniejszych zmian wymieniono całkowitą przebudowę postaci gracza, modyfikacje elementów horroru oraz rozszerzenie warstwy fabularnej w wersji 1.0. W planach znajduje się także premiera gry na Nintendo Switch 2, a także aktualizacja technologiczna obejmująca Unity 6 i Netcode.