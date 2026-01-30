Phasmophobia z planem na przyszłość. Twórcy ujawnili roadmapę na 2026 rok

Studio Kinetic Games zaprezentowało plan rozwoju Phasmophobia na 2026 rok, wskazując najważniejsze elementy, które mają przygotować produkcję do debiutu w wersji 1.0. Harmonogram obejmuje zarówno duże aktualizacje systemowe, jak i zmiany w mapach oraz powrót wydarzeń znanych społeczności.
Twórcy Phasmophobia odkryli karty. Plan na 2026 prowadzi prosto do wersji 1.0
Z najnowszego wpisu na blogu wynika, że prace zaplanowane na 2026 rok podzielono na trzy główne obszary: duże aktualizacje, mapy oraz wydarzenia. Wśród najważniejszych zmian wymieniono całkowitą przebudowę postaci gracza, modyfikacje elementów horroru oraz rozszerzenie warstwy fabularnej w wersji 1.0. W planach znajduje się także premiera gry na Nintendo Switch 2, a także aktualizacja technologiczna obejmująca Unity 6 i Netcode.
Twórcy zamierzają między innymi skupić się na lokacjach dostępnych w grze. Modernizacji doczekają się starsze mapy, które mają zostać dostosowane do obecnych standardów produkcji. Jako pierwsza wskazana została ulepszona wersja Tanglewood Drive, po której pojawi się Willow Street planowana na 2026 rok. Dodatkowo zapowiedziano zupełnie nową mapę prezentującą odmienny styl miejsca niż dotychczasowe lokacje.
W nadchodzącym roku powrócą także wydarzenia społecznościowe, które wcześniej cieszyły się dużą popularnością. Ponownie mają zostać zorganizowane Cursed Hollow, Crimson Eye oraz Winter’s Jest, prawdopodobnie w terminach zbliżonych do poprzednich edycji. Zespół pracuje ponadto nad nowym wydarzeniem ograniczonym czasowo, choć szczegóły na jego temat mają zostać ujawnione później.
Phasmophobia zadebiutowała pierwotnie 18 września 2020 roku w ramach wczesnego dostępu.
