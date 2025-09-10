Nowe Jurassic World już powstaje. Wielka gwiazda ponownie ma zagwarantować sukces

Choć Jurassic World: Odrodzenie zebrało mieszane recenzje, to pomimo tego widzowie gremialnie poszli do kina, dzięki czemu film stał się jednym z największych sukcesów kasowych tego roku. Film Garetha Edwardsa pokonał konkurencję w postaci nowych superprodukcji o Supermanie oraz Fantastycznej Czwórce i zdominował letni box office. Globalne wpływy sięgnęły 861 milionów dolarów, dzięki czemu jest to czwarty najlepiej zarabiający film 2025 roku.

Jurassic World: Odrodzenie otrzyma kontynuację? Scarlett Johansson ma wróci do roli

W głównej roli wystąpiła Scarlett Johansson, która wcieliła się w odważną Zorę Bennett. Według doniesień branżowego scoopera Daniela Richtmana, Universal Pictures nie zamierza kończyć historii bohaterki i w planach jest już kolejna odsłona z Johansson na pierwszym planie.