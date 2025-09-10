Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Jurassic World już powstaje. Wielka gwiazda ponownie ma zagwarantować sukces

Radosław Krajewski
2025/09/10 10:10
0
0

Pozostaje jedynie liczyć na szybką premierę.

Choć Jurassic World: Odrodzenie zebrało mieszane recenzje, to pomimo tego widzowie gremialnie poszli do kina, dzięki czemu film stał się jednym z największych sukcesów kasowych tego roku. Film Garetha Edwardsa pokonał konkurencję w postaci nowych superprodukcji o Supermanie oraz Fantastycznej Czwórce i zdominował letni box office. Globalne wpływy sięgnęły 861 milionów dolarów, dzięki czemu jest to czwarty najlepiej zarabiający film 2025 roku.

Jurassic World: Odrodzenie

Jurassic World: Odrodzenie otrzyma kontynuację? Scarlett Johansson ma wróci do roli

W głównej roli wystąpiła Scarlett Johansson, która wcieliła się w odważną Zorę Bennett. Według doniesień branżowego scoopera Daniela Richtmana, Universal Pictures nie zamierza kończyć historii bohaterki i w planach jest już kolejna odsłona z Johansson na pierwszym planie.

Nowy film z cyklu Jurassic World z Johansson w roli głównej jest już w przygotowaniu – ujawnił scooper.

W tej chwili nie ma potwierdzenia, czy do obsady powrócą Mahershala Ali i Jonathan Bailey. W przypadku pierwszego z aktorów los bohatera miał być przesądzony, ale decyzją władz studia jego postać ostatecznie ocalono. Nie wiadomo też, czy reżyser Gareth Edwards pozostanie przy projekcie.

GramTV przedstawia:

Podczas promocji Jurassic World Rebirth sama Johansson podkreślała, że film miał być zamkniętą całością, a nie kolejnym elementem trylogii:

Ten film od początku miał być samodzielnym dziełem. Chodziło o to, by bronił się bez wsparcia wcześniejszych części i nie potrzebował kontynuacji – przyznała aktorka.

Choć Jurassic World Rebirth początkowo zapowiadano jako jednorazowy projekt, tak imponujący wynik finansowy w czasach, gdy kina zmagają się z mniejszym zainteresowaniem widzów, sprawia, że kontynuacja wydaje się niemal pewna. Universal nie ogłosiło jeszcze oficjalnych planów wobec marki, ale jeśli prace nad nową częścią ruszą w przyspieszonym tempie, film mógłby trafić na ekrany w 2027 lub 2028 oku.

Źródło:https://sffgazette.com/sci_fi/movies/rumor-scarlett-johansson-set-to-return-for-a-new-jurassic-world-movie-following-rebirths-861m-success-a9188

Popkultura
film
Jurassic World
Universal Pictures
Scarlett Johansson
kontynuacja
Jurassic World Rebirth
Jurassic World Odrodzenie
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

