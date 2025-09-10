Nowe Jurassic World już powstaje. Wielka gwiazda ponownie ma zagwarantować sukces

Choć Jurassic World: Odrodzenie zebrało mieszane recenzje, to pomimo tego widzowie gremialnie poszli do kina, dzięki czemu film stał się jednym z największych sukcesów kasowych tego roku. Film Garetha Edwardsa pokonał konkurencję w postaci nowych superprodukcji o Supermanie oraz Fantastycznej Czwórce i zdominował letni box office. Globalne wpływy sięgnęły 861 milionów dolarów, dzięki czemu jest to czwarty najlepiej zarabiający film 2025 roku.
Jurassic World: Odrodzenie otrzyma kontynuację? Scarlett Johansson ma wróci do roli
W głównej roli wystąpiła Scarlett Johansson, która wcieliła się w odważną Zorę Bennett. Według doniesień branżowego scoopera Daniela Richtmana, Universal Pictures nie zamierza kończyć historii bohaterki i w planach jest już kolejna odsłona z Johansson na pierwszym planie.
Nowy film z cyklu Jurassic World z Johansson w roli głównej jest już w przygotowaniu – ujawnił scooper.
W tej chwili nie ma potwierdzenia, czy do obsady powrócą Mahershala Ali i Jonathan Bailey. W przypadku pierwszego z aktorów los bohatera miał być przesądzony, ale decyzją władz studia jego postać ostatecznie ocalono. Nie wiadomo też, czy reżyser Gareth Edwards pozostanie przy projekcie.
Podczas promocji Jurassic World Rebirth sama Johansson podkreślała, że film miał być zamkniętą całością, a nie kolejnym elementem trylogii:
Ten film od początku miał być samodzielnym dziełem. Chodziło o to, by bronił się bez wsparcia wcześniejszych części i nie potrzebował kontynuacji – przyznała aktorka.
Choć Jurassic World Rebirth początkowo zapowiadano jako jednorazowy projekt, tak imponujący wynik finansowy w czasach, gdy kina zmagają się z mniejszym zainteresowaniem widzów, sprawia, że kontynuacja wydaje się niemal pewna. Universal nie ogłosiło jeszcze oficjalnych planów wobec marki, ale jeśli prace nad nową częścią ruszą w przyspieszonym tempie, film mógłby trafić na ekrany w 2027 lub 2028 oku.
