Skyrimowa babcia kończy swoją 15-letnią przygodę z graniem. Wszystko przez najmłodszych widzów

Shirley Curry, znana milionom graczy na całym świecie jako Skyrimowa babcia, ogłosiła, że definitywnie kończy swoją przygodę z The Elder Scrolls V: Skyrim. Po 15 latach spędzonych na opowiadaniu własnych historii w uniwersum Bethesdy, niemal 90-letnia YouTuberka postanowiła zamknąć ten rozdział swojej twórczości. Skyrimowa babcia nie nagra więcej odcinków z gry Bethesdy W najnowszym materiale zatytułowanym Moje „pożegnanie” ze Skyrim Curry poinformowała swoich fanów, że nie będzie już publikować filmów z gry. Choć jej kanał cieszy się ogromną popularnością, z ponad 1,3 miliona subskrybentów, Shirley przyznała, że przestała czerpać radość z tworzenia kolejnych przygód. Zauważyła, że jej społeczność w dużej mierze składa się z bardzo młodych widzów, co w praktyce oznacza brak rozmów, na których zawsze najbardziej jej zależało.

Poza kilkoma starszymi, stałymi widzami, większość mojej publiczności to bardzo młode dzieci. Nie dostaję od nich żadnych informacji zwrotnych na temat filmów – powiedziała. Komentarze w stylu „Cześć babciu” czy „Kocham cię, babciu” sprawiają jej chwilową radość, lecz nie są tym, dla czego od lat nagrywała materiały. Curry podkreśliła, że chciała prowadzić prawdziwe rozmowy i dzielić się swoimi pomysłami, a nie tylko odpowiadać na krótkie, schematyczne wpisy. Jedyne, co piszą, to: „Cześć babciu, kocham cię babciu”. A przecież nie po to poświęcam czas na tworzenie i wrzucanie nagrań – dodała. Curry planuje od czasu do czasu wrzucić na swój kanał vloga, zwłaszcza jeśli będzie miała coś ciekawego do powiedzenia bardziej dojrzałym odbiorcom. Zastrzegła przy tym, że nie chodzi jej o dzieci, lecz o nastolatków i starszych widzów, którzy faktycznie wchodzili z nią w interakcje. Mam nadzieję, że moi starsi widzowie zostaną ze mną i nadal będą ze mną rozmawiać tak jak dotąd – podkreśliła.

Twórczyni nie ukrywa, że duży wpływ na decyzję miał jej wiek i coraz mniejsza przyjemność płynąca z ponownego odkrywania Skyrima: Wkrótce skończę 90 lat. Za każdym razem, gdy wymyślam nową historię w Skyrim, nagrywam może dwa, trzy filmy i szybko zaczynam się nudzić. Dlatego postanowiłam przestać tworzyć jakiekolwiek materiały związane z tą grą – wyjaśniła. Curry stwierdziła wprost, że jest zmęczona i nie czuje już radości z nagrywania przygód w uniwersum Bethesdy: Jestem zmęczona. To nie sprawia mi już żadnej frajdy. Prawdopodobnie przez te wszystkie dzieciaki na kanale. Myślę, że to wszystko, co mam do powiedzenia – zakończyła. To nie pierwszy raz, kiedy Shirley ogłaszała przerwę od gier. Już rok temu sygnalizowała, że nagrywanie przestało być dla niej zabawą. Jednak tym razem jej słowa brzmią jak ostateczne pożegnanie ze Skyrim. Na początku bieżącego roku zrobiła sobie jeszcze krótką przerwę od piątej odsłony serii, próbując swoich sił w Oblivionie Remastered, ale i ta przygoda okazała się jedynie chwilowym powiewem świeżości na jej kanale.

