Skyrimowa babcia po 10 latach zagrała w nową grę. Pozostała jednak wierna serii Bethesdy

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered było jedną z najbardziej zaskakujących, a przy tym najważniejszych premier tegorocznej wiosny. Produkcja Bethesdy zdominowała amerykański rynek, stając się jedną z najlepiej sprzedających się premier. Nic więc dziwnego, że tytułem zainteresowała się nawet słynna Skyrimowa babcia, która od dziesięciu lat grała jedynie w Skyrima. Po tych wszystkich latach spokojnej eksploracji ośnieżonych, górzystych terenów, 89-letnia Shirley Curry postanowiła odwiedzić Cyrodiil, przenosząc się do świata Oblivion Remastered i zyskując przy okazji nowe miano: Oblivionowej babci.

Przepraszam, kochani, wiecie, że muszę wszystko obejrzeć. Nigdy wcześniej tu nie byłam – powiedziała do swojej społeczności, zatrzymując się przy żółtych kwiatach rosnących na wzgórzach wokół Cesarskiego Miasta, by zrobić zrzut ekranu.

Choć Curry kilka lat temu zapowiedziała odejście od tworzenia treści związanych z grami wideo, tłumacząc, że przestało to sprawiać jej radość, wygląda na to, że miłość do gier Bethesdy nie wygasła. Po krótkich powrotach do Skyrim, teraz z nową energią eksploruje Oblivion, choć nie wszystkie jego elementy zdobyły jej serce.

Najwięcej frustracji wywołała u niej słynna mechanika wytrychów. Gdy próbowała sforsować jedno z wielu zamkniętych przejść, jej zmaganiom towarzyszyło głębokie westchnienie i w końcu kapitulacja. Zdecydowała się użyć opcji automatycznego otwierania zamka.

Myślałam, że dam radę to rozgryźć, ale nie. Poddaję się – przyznała z rozbawieniem i nutą rezygnacji.

Obserwowanie, jak Shirley Curry odkrywa Oblivion oczami graczki przyzwyczajonej do Skyrim, to nie tylko nostalgiczne doświadczenie, ale też przypomnienie o tym, jak różne mogą być style grania i tempo eksploracji.