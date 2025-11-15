To kolejne potwierdzenie, że powstają nie jeden, lecz dwa remastery Fallouta

Fani Fallouta mogą mieć powody do radości — wyczekiwany remaster Fallout: New Vegas może stać się faktem. Od lat klasyk z 2010 roku był przedmiotem spekulacji, a kolejna generacja konsol i rosnące zainteresowanie serią tylko podsycały oczekiwania. Spekulacje krążą, ale konkretów wciąż brak.

Fallout: New Vegas dostanie remaster?

Sytuacja zmieniła się dzięki tweetowi Jeza Cordena z Windows Central. Wpływowy dziennikarz branżowy, w odpowiedzi na sugestię, że tworzony jest remaster Fallout 3, potwierdził, że Fallout: New Vegas również doczeka się remastera. Choć Corden nie podał dodatkowych szczegółów ani daty premiery, jego komentarz rozbudził nadzieje społeczności, która od dawna prosiła o wersję na współczesne konsole.