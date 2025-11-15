To kolejne potwierdzenie, że powstają nie jeden, lecz dwa remastery Fallouta

Fani muszą jednak czekać na oficjalne potwierdzenie tych rewelacji.
Fani Fallouta mogą mieć powody do radości — wyczekiwany remaster Fallout: New Vegas może stać się faktem. Od lat klasyk z 2010 roku był przedmiotem spekulacji, a kolejna generacja konsol i rosnące zainteresowanie serią tylko podsycały oczekiwania. Spekulacje krążą, ale konkretów wciąż brak.
Fallout: New Vegas dostanie remaster?
Sytuacja zmieniła się dzięki tweetowi Jeza Cordena z Windows Central. Wpływowy dziennikarz branżowy, w odpowiedzi na sugestię, że tworzony jest remaster Fallout 3, potwierdził, że Fallout: New Vegas również doczeka się remastera. Choć Corden nie podał dodatkowych szczegółów ani daty premiery, jego komentarz rozbudził nadzieje społeczności, która od dawna prosiła o wersję na współczesne konsole.
Warto też wyjaśnić, że choć oryginalna gra z 2010 roku powstała w studiu Obsidian Entertainment, a wydawcą była Bethesda, w kontekście remastera obie firmy prawdopodobnie będą miały udział — Obsidian w pracach nad odświeżoną zawartością, a Bethesda w wydaniu i dystrybucji na współczesnych konsolach.
Dodatkowo dziennikarz VGC, Jordan Middler, sugerował, że w planach Bethesdy są przynajmniej dwa duże projekty związane z Falloutem, w tym jeden, którego wyczekują fani New Vegas. Choć wszystko pozostaje na razie w sferze spekulacji, nakładające się doniesienia Cordena i Middlera sprawiają, że możliwość remastera wydaje się bardziej prawdopodobna niż kiedykolwiek.
Na ten moment Bethesda nie podała żadnych szczegółów dotyczących daty premiery ani platform docelowych, więc pozostaje cierpliwie czekać na oficjalne ogłoszenie. Jedno jest pewne — po latach oczekiwania fani Fallout: New Vegas mogą mieć powód do świętowania.
