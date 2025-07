Skyrim z LEGO. Spektakularny projekt fana z ponad 73 tysięcy klocków

Mapa ze Skyrim to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych światów w historii gier wideo. Gracze znają na pamięć układ miast, świątyń, jaskiń i górskich szczytów. Ale jeden fan postanowił przenieść tę cyfrową krainę do rzeczywistości i zrobił to z rozmachem godnym Smoczego Dziecięcia.

Skyrim – ogromna i imponująca mapa odtworzona z klocków LEGO

YouTuber Ian Roosma stworzył najbardziej szczegółową trójwymiarową mapę Skyrim w historii, wykorzystując do tego aż 73 761 klocków LEGO. Jego monumentalna praca nie tylko zawiera główne miasta, ale uwzględnia również każdą latarnię, chatkę, jaskinię, ołtarz i punkt orientacyjny, jaki znajduje się na mapie gry. Realizacja projektu zajęła ponad trzy lata pracy i jest dziełem wprost monumentalny.