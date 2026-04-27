Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznaliśmy nowego moba w Minecraft dzięki ozdobie choinkowej. Czym jest tajemniczy Blub?

Mikołaj Berlik
2026/04/27 13:00
0
0

Nietypowe źródło ujawnia potencjalną nowość, która może trafić do gry jesienią.

Do sieci trafił niespodziewany przeciek dotyczący nowego moba w Minecraft, a źródłem informacji, dość niespodziewanie, okazał się katalog ozdób choinkowych firmy Hallmark.

Minecraft – tajemniczy "Blub"

Firma Hallmark opublikowała na swojej stronie ofertę na nową ozdobę z serii Keepsake Ornament, która przedstawia nieujawnioną dotąd przez Mojang postać o nazwie Blub. Na stronie widnieje jedynie sylwetka stworzenia, które zdaje się mieć długie uszy i charakterystyczne nogi. Ozdoba ma kosztować 22,99 $, a jej sprzedaż ruszy 10 października – idealnie przed sezonem świątecznym.

Fani na Reddicie (m.in. użytkownik DrAwesomeX) spekulują, że Blub zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas jesiennej aktualizacji Minecrafta. Choć Mojang zrezygnował z corocznego głosowania na moby – Mob Vote – w 2024 roku, nowa strategia częstszych, mniejszych aktualizacji (tzw. game drops co 3-4 miesiące) sugeruje, że postać może trafić do gry szybciej, niż nam się wydaje.

Wygląda na to, że będzie dostępny w sprzedaży od 10 października 2026 roku. Oznaczałoby to, że prawdopodobnie pojawi się w trzeciej jesiennej aktualizacji. Został stworzony przez tego samego projektanta, który zaprojektował ozdobę Allay, i choć opis nie zdradza zbyt wielu szczegółów, potwierdza, że NIE ma to związku z grą Minecraft Dungeons II

GramTV przedstawia:

Pojawiło się kilka hipotez dotyczących tego, czym może być Blub. Niektórzy sugerują małego towarzysza dla gracza. Jedna z popularnych teorii mówi o specyficznym, „żywym” elemencie wyposażenia, a część graczy łączyła przeciek z nadchodzącym Minecraft Dungeons 2, jednak obecne tropy wskazują raczej na główną linię gry.

Przecieki za pośrednictwem gadżetów nie są w branży nowością. Blub już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród społeczności Minecraft jako potencjalnie pierwsza duża nowość zaplanowana na drugą połowę roku. Przypomnijmy, że najnowszą zawartością udostępnioną przez Mojang jest coroczny update-żart – w tym roku studio również nie zawiodło.

Źródło:https://gamerant.com/minecraft-new-mob-blub-leak-hallmark/

Tagi:

News
PC
Minecraft
Mojang
sandbox
przeciek
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112