Poznaliśmy nowego moba w Minecraft dzięki ozdobie choinkowej. Czym jest tajemniczy Blub?

Nietypowe źródło ujawnia potencjalną nowość, która może trafić do gry jesienią.
Do sieci trafił niespodziewany przeciek dotyczący nowego moba w Minecraft, a źródłem informacji, dość niespodziewanie, okazał się katalog ozdób choinkowych firmy Hallmark.
Minecraft – tajemniczy "Blub"
Firma Hallmark opublikowała na swojej stronie ofertę na nową ozdobę z serii Keepsake Ornament, która przedstawia nieujawnioną dotąd przez Mojang postać o nazwie Blub. Na stronie widnieje jedynie sylwetka stworzenia, które zdaje się mieć długie uszy i charakterystyczne nogi. Ozdoba ma kosztować 22,99 $, a jej sprzedaż ruszy 10 października – idealnie przed sezonem świątecznym.
Fani na Reddicie (m.in. użytkownik DrAwesomeX) spekulują, że Blub zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas jesiennej aktualizacji Minecrafta. Choć Mojang zrezygnował z corocznego głosowania na moby – Mob Vote – w 2024 roku, nowa strategia częstszych, mniejszych aktualizacji (tzw. game drops co 3-4 miesiące) sugeruje, że postać może trafić do gry szybciej, niż nam się wydaje.
Wygląda na to, że będzie dostępny w sprzedaży od 10 października 2026 roku. Oznaczałoby to, że prawdopodobnie pojawi się w trzeciej jesiennej aktualizacji. Został stworzony przez tego samego projektanta, który zaprojektował ozdobę Allay, i choć opis nie zdradza zbyt wielu szczegółów, potwierdza, że NIE ma to związku z grą Minecraft Dungeons II
Pojawiło się kilka hipotez dotyczących tego, czym może być Blub. Niektórzy sugerują małego towarzysza dla gracza. Jedna z popularnych teorii mówi o specyficznym, „żywym” elemencie wyposażenia, a część graczy łączyła przeciek z nadchodzącym Minecraft Dungeons 2, jednak obecne tropy wskazują raczej na główną linię gry.
