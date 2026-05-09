Absolutny peak modowania. Zagraj w Fallouta... w Falloucie

Moderzy z jednej strony zdolne, a z drugiej niezwykle kreatywne bestie. Dzięki nim mieliśmy już okazję zetknąć się z wieloma naprawdę absurdalnymi projektami.

Ale ten jeden zdaje się znajdować w czołówce listy absurdów. Na tapet bierzemy Fallouta 4 oraz…. pierwszego Fallouta.

Fallout 1 odpalony w Fallout 4

W serwisie Nexus Mod użytkownik RPGKing177 udostępnił modyfikację o wiele mówiącej nazwie Morrowind - PipBoy Edition. O co chodzi? Przypomnijmy, że w grze Fallout 4 nasza postać wyposażona jest w ikonicznego dla serii Pip-Boya, którego możemy obsługiwać z pozycji rozgrywki. Wspomniana modyfikacja sprawia zaś, że urządzenie nie tylko pozwoli nam sprawdzić mapę czy statystyki, ale też np… zagrać w The Elder Scrolls 3: Morrowind. Do tego celu wykorzystano zmodyfikowaną, połączoną bezpośrednio z silnikiem F4 wersję OpenMW 0.50, a także wtyczkę F4SE. Działa? Ano działa i to jak!