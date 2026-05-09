Absolutny peak modowania. Zagraj w Fallouta... w Falloucie

Moderzy z jednej strony zdolne, a z drugiej niezwykle kreatywne bestie. Dzięki nim mieliśmy już okazję zetknąć się z wieloma naprawdę absurdalnymi projektami.
Ale ten jeden zdaje się znajdować w czołówce listy absurdów. Na tapet bierzemy Fallouta 4 oraz…. pierwszego Fallouta.
Fallout 1 odpalony w Fallout 4
W serwisie Nexus Mod użytkownik RPGKing177 udostępnił modyfikację o wiele mówiącej nazwie Morrowind - PipBoy Edition. O co chodzi? Przypomnijmy, że w grze Fallout 4 nasza postać wyposażona jest w ikonicznego dla serii Pip-Boya, którego możemy obsługiwać z pozycji rozgrywki. Wspomniana modyfikacja sprawia zaś, że urządzenie nie tylko pozwoli nam sprawdzić mapę czy statystyki, ale też np… zagrać w The Elder Scrolls 3: Morrowind. Do tego celu wykorzystano zmodyfikowaną, połączoną bezpośrednio z silnikiem F4 wersję OpenMW 0.50, a także wtyczkę F4SE. Działa? Ano działa i to jak!
Gracze szybko dostrzegli potencjał tego, bądź co bądź, zaskakującego rozwiązania i zaczęli domagać się Fallouta 1 w Falloucie 4. I dokładnie to dostali. – Było tak wiele próśb o to, że nie mogłem tego pominąć – użyłem tej samej metody, dzięki której uruchomiłem grywalnego Morrowinda na Pip-Boyu. Możecie sprawdzić mój drugi film, żeby to zobaczyć i wypróbować. Będę to jeszcze dopracowywał i udostępnię publicznie, gdy tylko projekt będzie gotowy – zakomunikował RPGKing177. Na ten moment jednak Fallout - PipBoy Edition nie jest dostępne na Nexus Modzie. Ale już niedługo ma być.
Na razie zaś możemy obejrzeć wrzucony przez samego modera film, w którym prezentuje on działanie pierwszej odsłony postapokaliptycznego cyklu w odsłonie czwartej. Wygląda to naprawdę absurdalnie, ale też i absurdalnie dobrze. Gra bez problemu odtwarza wszystkie dźwięki i komunikaty, a także jest w pełni funkcjonalna. Aczkolwiek monochromatyczny charakter Pip-Boya sprawia, że przejście tak całego F1 nie należałoby raczej do rzeczy specjalnie wygodnych.