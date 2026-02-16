Manor Lords z gigantycznym patchem w wersji beta. Wielkie miasta będą działać 6x szybciej

Grzegorz Styczeń, twórca stojący za sukcesem Manor Lords, udostępnił na Steamie potężną aktualizację (na razie w wersji beta). Patch wprowadza zmiany, o które społeczność prosiła od miesięcy – od głębokich poprawek w ekonomii, przez nową mapę, aż po drastyczny skok wydajności w rozbudowanych miastach.

Manor Lords – rewolucja w optymalizacji

Najważniejszą wiadomością dla budowniczych metropolii jest fakt, że studio Slavic Magic całkowicie przebudowało systemy zarządzania danymi i renderowania jednostek. Efekt? W bardzo dużych miastach gra może działać nawet sześciokrotnie płynniej niż dotychczas. To koniec problemów z „poklatkowym” życiem osady po przekroczeniu pewnej liczby mieszkańców.