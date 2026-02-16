Zaloguj się lub Zarejestruj

Manor Lords z gigantycznym patchem w wersji beta. Wielkie miasta będą działać 6x szybciej

Mikołaj Berlik
2026/02/16 18:45
0
0

Otrzymaliśmy obszerny wpis ze zmianami.

Grzegorz Styczeń, twórca stojący za sukcesem Manor Lords, udostępnił na Steamie potężną aktualizację (na razie w wersji beta). Patch wprowadza zmiany, o które społeczność prosiła od miesięcy – od głębokich poprawek w ekonomii, przez nową mapę, aż po drastyczny skok wydajności w rozbudowanych miastach.

Manor Lords
Manor Lords

Manor Lords – rewolucja w optymalizacji

Najważniejszą wiadomością dla budowniczych metropolii jest fakt, że studio Slavic Magic całkowicie przebudowało systemy zarządzania danymi i renderowania jednostek. Efekt? W bardzo dużych miastach gra może działać nawet sześciokrotnie płynniej niż dotychczas. To koniec problemów z „poklatkowym” życiem osady po przekroczeniu pewnej liczby mieszkańców.

Aktualizacja zmienia strukturę rozwoju naszych włości:

  • Nowy poziom parceli: Dotychczasowy 3. poziom domostw został przesunięty na 4., co wiąże się z nowymi modelami budynków i wyższymi wymaganiami.
  • Nowa mapa: Do gry trafił obszar Twin Lakes, oferujący ciekawe ukształtowanie terenu i nowe strategiczne wyzwania.
  • Inteligentniejsze AI: Przeciwnicy potrafią teraz lepiej analizować swoje zasoby wojskowe, eksportować nadwyżki sprzętu i realnie bronić swoich terytoriów.
  • Natura i handel: Podwojono tempo rozmnażania się dzikich zwierząt, a słód stał się towarem głównym (Major Trade Part), co znacząco wpływa na handel.

Aktualizacja jest dostępna na Steamie w gałęzi pre_release. Aby ją sprawdzić, należy kliknąć prawym przyciskiem na Manor Lords w bibliotece Steam. Wejść we „Właściwości”, a następnie „Betas”. Finalnie, musimy wpisać kod dostępu: veryNiceBasket i wybrać wersję pre_release z listy.

Przed instalacją warto utworzyć kopię zapasową swoich zapisów oraz usunąć wszystkie zainstalowane mody – nowa wersja silnika prawdopodobnie spowoduje ich awarię. Przypomnijmy, że Manor Lords dostępne jest wyłącznie na PC. Ostatnio informowaliśmy o imponującym projekcie fana w grze, który zadziwił nawet jej twórcę.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1363080/view/603055190765994091

