Manor Lords z gigantycznym patchem w wersji beta. Wielkie miasta będą działać 6x szybciej

Grzegorz Styczeń, twórca stojący za sukcesem Manor Lords, udostępnił na Steamie potężną aktualizację (na razie w wersji beta). Patch wprowadza zmiany, o które społeczność prosiła od miesięcy – od głębokich poprawek w ekonomii, przez nową mapę, aż po drastyczny skok wydajności w rozbudowanych miastach.
Manor Lords – rewolucja w optymalizacji
Najważniejszą wiadomością dla budowniczych metropolii jest fakt, że studio Slavic Magic całkowicie przebudowało systemy zarządzania danymi i renderowania jednostek. Efekt? W bardzo dużych miastach gra może działać nawet sześciokrotnie płynniej niż dotychczas. To koniec problemów z „poklatkowym” życiem osady po przekroczeniu pewnej liczby mieszkańców.
Aktualizacja zmienia strukturę rozwoju naszych włości:
Nowy poziom parceli: Dotychczasowy 3. poziom domostw został przesunięty na 4., co wiąże się z nowymi modelami budynków i wyższymi wymaganiami.
Nowa mapa: Do gry trafił obszar Twin Lakes, oferujący ciekawe ukształtowanie terenu i nowe strategiczne wyzwania.
Inteligentniejsze AI: Przeciwnicy potrafią teraz lepiej analizować swoje zasoby wojskowe, eksportować nadwyżki sprzętu i realnie bronić swoich terytoriów.
Natura i handel: Podwojono tempo rozmnażania się dzikich zwierząt, a słód stał się towarem głównym (Major Trade Part), co znacząco wpływa na handel.
Aktualizacja jest dostępna na Steamie w gałęzi pre_release. Aby ją sprawdzić, należy kliknąć prawym przyciskiem na Manor Lords w bibliotece Steam. Wejść we „Właściwości”, a następnie „Betas”. Finalnie, musimy wpisać kod dostępu: veryNiceBasket i wybrać wersję pre_release z listy.
