Skyblivion zaprezentowany na ponad 4-godzinnym gameplayu. Olśniewający fanowski projekt

Przypomnijmy, że Skyblivion to fanowski remaster czwartej odsłony serii The Elder Scrolls, który powstaje na silniku Skyrima. Projekt grupy TESRenewal jest szalenie ambitny, dlatego fani serii od wielu lat kibicują wysiłkom modderów. Co ciekawe, projekt pozwoli na modułowe instalowanie poszczególnych usprawnień. Tym samym gracze będą mogli sami zdecydować, które modyfikacje zainstalują do gry. Skyblivion będzie kompatybilny ze Skyrim Legacy Edition oraz Skyrim Special Edition.