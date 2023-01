The Elder Scrolls Skyblivion z datą premiery

Sprawdziłem nasze archiwa, pierwsza wzmianka o The Elder Scrolls Skyblivion pojawiła się jeszcze w 2016 roku. Warto jednak wspomnieć, że sama gra korzeniami sięga znacznie głębiej, bo aż do 2012 roku. Prace na projektem trwają latami, ale wszystko wskazuje na to, że twórcy pomału zbliżają się do końca. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo, które zdradza przybliżoną datę produkcji tego fanowskiego projektu.

Czy warto czekać na The Elder Scrolls Skyblivion?

Przypomnijmy, że The Elder Scrolls Skyblivion to projekt, który zrodził się z chęci przeniesienia The Elder Scrolls IV: Oblivion na silnik piątej części, czyli Skyrim. Za tą ambitną modyfikacją stoi grupa TESRenewal. Jak poinformowali twórcy, premiery Skyblivion powinniśmy spodziewać się w 2025 roku.



Na możliwość przetestowania moda będziemy zmuszeni jeszcze trochę poczekać, ale miejmy nadzieję, że cierpliwość fanów zostanie nagrodzona. Przyznam jednak, że nie jestem zbyt dużym fanem The Elder Scrolls IV: Oblivion i mam zdecydowanie większy sentyment do The Elder Scrolls III: Morrowind. W tym miejscu warto wspomnieć więc o Skywind, które jest bardzo podobnym projektem.



Przypomnijmy, że trwają prace nad The Elder Scrolls 6. Niestety, na ten moment nie wiemy zbyt wiele na temat samej gry. Ujawniono wyłącznie, że ma to być produkcja średnich rozmiarów, w którą będziemy grać przez dekady.