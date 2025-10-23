Skoro nie wyszło z Rey, ani Kylo Renem, Lucasfilm może sięgnąć po dawno zapomniany spin-off Gwiezdnych wojen

Według jednego z informatorów rosną szansę, że studio znów pochyli się nad tym projektem.

Po kilku latach przerwy Gwiezdne wojny przygotowują wielki powrót do kin. Najpierw za sprawą The Mandalorian & Grogu, a rok później na wielki ekran trafi Star Wars: Starfighter z Ryanem Goslingiem i Amy Adams. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Lucasfilm odrzucił produkcję kontynuującą historię Kylo Rena, w którą zaangażowany był bezpośrednio Adam Driver. W przygotowaniu wciąż znajduje się New Jedi Order, czyli nowy film o Rey, rozwijany przez reżyserkę Sharmeen Obaid-Chinoy, który ma rozgrywać się 15 lat po finale sagi. Scenariusz pisze George Nolfi, który zastąpił Stevena Knighta, wcześniej pracującego nad tekstem po odejściu Damona Lindelofa i Justina Britt-Gibsona. Według doniesień projekt został jednak wstrzymany do czasu, aż Lucasfilm zaakceptuje nową wersję scenariusza.

Lando Calrissian – Lucasfilm znów pracuje nad tym filmem?

Film o Rey został zapowiedziany podczas Star Wars Celebration w 2023 roku, ale prace postępują wolno. Podczas gdy projekt utknął w martwym punkcie, inny, wcześniej uznany za anulowany, właśnie może wrócić do życia. Według scoopera Daniela Richtmana Lucastilm ponownie pracuje nad filmem o Lando Calrissianie z Donaldem Gloverem w roli głównej. Początkowo planowano stworzenie serialu dla Disney+, jednak produkcja przekształciła się w pełnoprawny film kinowy.