Skoro nie wyszło z Rey, ani Kylo Renem, Lucasfilm może sięgnąć po dawno zapomniany spin-off Gwiezdnych wojen

Radosław Krajewski
2025/10/23 10:50
Według jednego z informatorów rosną szansę, że studio znów pochyli się nad tym projektem.

Po kilku latach przerwy Gwiezdne wojny przygotowują wielki powrót do kin. Najpierw za sprawą The Mandalorian & Grogu, a rok później na wielki ekran trafi Star Wars: Starfighter z Ryanem Goslingiem i Amy Adams. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Lucasfilm odrzucił produkcję kontynuującą historię Kylo Rena, w którą zaangażowany był bezpośrednio Adam Driver. W przygotowaniu wciąż znajduje się New Jedi Order, czyli nowy film o Rey, rozwijany przez reżyserkę Sharmeen Obaid-Chinoy, który ma rozgrywać się 15 lat po finale sagi. Scenariusz pisze George Nolfi, który zastąpił Stevena Knighta, wcześniej pracującego nad tekstem po odejściu Damona Lindelofa i Justina Britt-Gibsona. Według doniesień projekt został jednak wstrzymany do czasu, aż Lucasfilm zaakceptuje nową wersję scenariusza.

Lando Calrissian

Lando Calrissian – Lucasfilm znów pracuje nad tym filmem?

Film o Rey został zapowiedziany podczas Star Wars Celebration w 2023 roku, ale prace postępują wolno. Podczas gdy projekt utknął w martwym punkcie, inny, wcześniej uznany za anulowany, właśnie może wrócić do życia. Według scoopera Daniela Richtmana Lucastilm ponownie pracuje nad filmem o Lando Calrissianie z Donaldem Gloverem w roli głównej. Początkowo planowano stworzenie serialu dla Disney+, jednak produkcja przekształciła się w pełnoprawny film kinowy.

W rozmowach o projekcie sprzed kilku lat Glover podkreślał, że zależy mu przede wszystkim na lekkości i zabawie:

Chcę, żeby to było po prostu zabawne. Jako fan Gwiezdnych wojen uważam, że radość jest niezbędna. Teraz trudno o beztroskę, bo wokół dzieje się wiele poważnych rzeczy, ale właśnie dlatego potrzebujemy jej jeszcze bardziej.

Rozumiem, że świat jest pełen problemów, ale częścią ludzkiego doświadczenia jest też umiejętność czerpania przyjemności z życia. Mam wrażenie, że coraz bardziej nam tego brakuje.

GramTV przedstawia:

Glover zwrócił uwagę, że mimo swojej miłości do sagi, często bywa ona zbyt poważna:

Gwiezdne wojny potrafią być bardzo ponure. Wszystko, co dotyczy Skywalkerów, jest niezwykle poważne. Lando jest zupełnie inny. To łotr, któremu chodzi głównie o to, by przetrwać. Myślę, że każdy potrafi się z tym utożsamić, w końcu każdy czasem myśli „to wojna, ale ja muszę zarobić”.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
Kraju
Redaktor
Autor
Dzisiaj 11:22
dariuszp napisał:

To może być szokujące ale... może by zrobili coś nowego? Oryginalnego? Całe uniwersum z długą historią. Mnóstwo książek i innych pomysłów. I oni mają problem żeby jakiś fajny film zrobić?

Kreatywne bankructwo 

W zasadzie to robią Starfightera. Pewnie będzie jakoś powiązany z Sagą, ale jednak na ekranie zobaczymy zupełnie nowych bohaterów.

James Mangold pracuje również nad filmem o początkach Jedi. Więc w kolejnych latach pewnie będziemy dostawać na jeden oryginalny film dwa, które będą jakimiś spin-offami lub kontynuacjami ze znanymi już postaciami.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:14

To może być szokujące ale... może by zrobili coś nowego? Oryginalnego? Całe uniwersum z długą historią. Mnóstwo książek i innych pomysłów. I oni mają problem żeby jakiś fajny film zrobić?

Kreatywne bankructwo 




