skate. z oficjalną liczbą graczy. Twórcy potwierdzają duże zainteresowanie grą

Najnowsza odsłona serii skate zaliczyła udany start pod względem liczby graczy.
Kilka dni temu informowaliśmy, że darmowy skate. przyciągnął tłumy na Steam. Okazuje się, że wspomniana produkcja rzeczywiście nie narzeka na brak zainteresowania. Deweloperzy ze studia Full Circle ujawnili bowiem, ilu graczy sprawdziło nową odsłonę serii skate.
Full Cirlce ujawniło, ilu graczy zagrało w skate.
Zgodnie z przekazanymi informacjami w ciągu 24 godzin od premiery w skate. zagrało ponad 2 miliony graczy. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik, z którego studio Full Circle może być zadowolone. Duży wpływ na tak dobry rezultat z pewnością miał jednak fakt, że wspomniana produkcja dystrybuowana jest w modelu free-to-play.
Wskocz na deskorolkę i ruszaj na ulice, parki i place San Vansterdam. Dzięki poprawionemu sterowaniu Flick-It baw się fizyką i przeżyj chwile „tylko w skate.”. Możesz też zejść z deski, eksplorować pieszo i wspinać się, aby odkryć nowe miejscówki na każdej wysokości, w całym San Van – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że skate. dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wspomniana produkcja znajduje się obecnie we wczesnym dostępie. Deweloperzy ze studia Full Circle przewidują, że pełna wersja ukaże się około 12 miesięcy po premierze gry w Early Access.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!