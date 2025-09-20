skate. z oficjalną liczbą graczy. Twórcy potwierdzają duże zainteresowanie grą

Kilka dni temu informowaliśmy, że darmowy skate. przyciągnął tłumy na Steam. Okazuje się, że wspomniana produkcja rzeczywiście nie narzeka na brak zainteresowania. Deweloperzy ze studia Full Circle ujawnili bowiem, ilu graczy sprawdziło nową odsłonę serii skate.

Full Cirlce ujawniło, ilu graczy zagrało w skate.

Zgodnie z przekazanymi informacjami w ciągu 24 godzin od premiery w skate. zagrało ponad 2 miliony graczy. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik, z którego studio Full Circle może być zadowolone. Duży wpływ na tak dobry rezultat z pewnością miał jednak fakt, że wspomniana produkcja dystrybuowana jest w modelu free-to-play.