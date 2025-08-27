Skate z datą premiery. Gra we wczesnym dostępie będzie darmowa

Niedawno dostaliśmy kolejne informacje związane z grą Skate od Full Circle. Twórcy przekazali bowiem, że soundtrack w grze będzie regularnie aktualizowany , ewoluując wraz z każdą porcją nowej zawartości. Teraz pojawiły się świetne wieści dla wszystkich oczekujących na tytuł – poznaliśmy datę premiery gry we wczesnym dostępie.

Produkcja trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i Xbox One, a także komputery osobiste. Niezależnie od platformy, gracze będą mogli cieszyć się wieloplatformową rozgrywką sieciową oraz współdzielonymi postępami.

Wreszcie poznaliśmy datę premiery Skate. Gra trafi do graczy już 16 września 2025 roku. Wczesny dostęp będzie całkowicie darmowy do pobrania.

Twórcy z Full Circle już wcześniej informowali o planach na rozwój gry. Potwierdzono, że Skate będzie podzielony na sezony, z których każdy wprowadzi nową zawartość. Pierwszy sezon ma rozpocząć się niedługo po uruchomieniu wczesnego dostępu. Zgodnie z informacjami z oficjalnego bloga studia, każdy sezon będzie trwał około trzech miesięcy.

Tak, Skate będzie mieć sezony i sezonową zawartość. Świat, funkcje gry, wydarzenia w grze, a nawet ścieżki dźwiękowe będą aktualizowane, aby świętować każdą porę roku.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że Skate trafi do graczy już 16 września 2025 roku.

Wczytywanie ramki mediów.