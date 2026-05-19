Skasowany serial z Gry o tron ma szansę wrócić

W 2024 roku Harington przyznał jednak, że produkcja została wstrzymana. Powodem okazał się brak pomysłu na historię, która uzasadniałaby powrót jednej z najważniejszych postaci z Gry o tron.Podczas panelu na Motor City Comic Con aktor wyjaśnił, że projekt nie został porzucony na stałe.

To żadna tajemnica, że przez pewien czas próbowaliśmy stworzyć serial o Jonie Snowie, ale po prostu nam się nie udało. Najważniejsze było dla mnie to, by nie skrzywdzić tej postaci. Uważam, że jego historia zakończyła się we właściwy sposób i trafił dokładnie tam, gdzie powinien.

Miałem jednak poczucie, że wciąż można o nim coś opowiedzieć. Interesująca wydawała mi się możliwość skupienia się niemal wyłącznie na Jonie, ponieważ w Grze o tron był częścią ogromnej obsady.

Nie znaleźliśmy jednak odpowiedniego pomysłu, więc odłożyliśmy projekt. Na razie. Może nadejdzie taki moment. Jon przecież nie jest martwy, co oznacza, że zawsze można do niego wrócić. Czuję też, że jestem dziś starszy i bardziej doświadczony niż wtedy, gdy kończyłem pracę nad Grą o tron. Być może kiedyś będę chciał jeszcze raz przyjrzeć się tej postaci. Obecnie jednak nic nie jest planowane.