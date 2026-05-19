Skasowany serial z Gry o tron ma szansę wrócić

Radosław Krajewski
2026/05/19 11:20
Aktor zdradził, że ten projekt może powrócić i wciąż istnieją szansę, że serial powstanie.

Choć serial poświęcony Jonowi Snowowi nie jest obecnie rozwijany, jego przyszłość nie została definitywnie przekreślona. Kit Harington potwierdził podczas tegorocznego Motor City Comic Con, że projekt nadal może doczekać się realizacji, jeśli twórcom uda się znaleźć odpowiednią historię.

Gra o tron – serial Jona Snowa wciąż może powstać

Po zakończeniu Gry o tron w 2019 roku HBO konsekwentnie rozwija uniwersum stworzone przez George’a R.R. Martina. Widzowie otrzymali już Ród smoka oraz Rycerza Siedmiu Królestw, które właśnie czekają na debiuty swoich kolejnych sezonów. W przygotowaniu znajduje się również pierwszy kinowy film z serii, który opowie o podboju Westeros przez Aegona Targaryena. Jednym z najgłośniejszych projektów, który wciąż nie doszedł do skutku, jest serial skupiony na Jonie Snowie, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2022 roku.

W 2024 roku Harington przyznał jednak, że produkcja została wstrzymana. Powodem okazał się brak pomysłu na historię, która uzasadniałaby powrót jednej z najważniejszych postaci z Gry o tron.Podczas panelu na Motor City Comic Con aktor wyjaśnił, że projekt nie został porzucony na stałe.

To żadna tajemnica, że przez pewien czas próbowaliśmy stworzyć serial o Jonie Snowie, ale po prostu nam się nie udało. Najważniejsze było dla mnie to, by nie skrzywdzić tej postaci. Uważam, że jego historia zakończyła się we właściwy sposób i trafił dokładnie tam, gdzie powinien.

Miałem jednak poczucie, że wciąż można o nim coś opowiedzieć. Interesująca wydawała mi się możliwość skupienia się niemal wyłącznie na Jonie, ponieważ w Grze o tron był częścią ogromnej obsady.

Nie znaleźliśmy jednak odpowiedniego pomysłu, więc odłożyliśmy projekt. Na razie. Może nadejdzie taki moment. Jon przecież nie jest martwy, co oznacza, że zawsze można do niego wrócić. Czuję też, że jestem dziś starszy i bardziej doświadczony niż wtedy, gdy kończyłem pracę nad Grą o tron. Być może kiedyś będę chciał jeszcze raz przyjrzeć się tej postaci. Obecnie jednak nic nie jest planowane.

Nowe światło na projekt rzucił wywiad George’a R.R. Martina dla The Hollywood Reporter, opublikowany w styczniu 2026 roku. Autor ujawnił, że Harington wraz z dwoma scenarzystami serialu Gunpowder chciał przedstawić Jona Snowa jako samotnika zmagającego się z zespołem stresu pourazowego. W tej wersji bohater miał odpędzić swojego wilkora Ducha i porzucić miecz Długi Pazur.

Na ten moment spin-off o Jonie Snowie pozostaje w zawieszeniu. HBO nie zamknęło definitywnie drzwi, ale wciąż brakuje historii, która uzasadniałaby powrót bohatera za Mur. Dla fanów to jednak wystarczający powód, by nadal mieć nadzieję, że Jon Snow jeszcze kiedyś wróci na ekran.

Źródło:https://screenrant.com/game-of-thrones-jon-snow-series-not-dead-kit-harington/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

