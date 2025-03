A jednak? Skasowany film Warner Bros. - Kojot i Struś Pędziwiatr - może zostać uratowany

Los anulowanego przez Warner Bros. filmu o Kojocie i Strusiu Pędziwiatrze (oryginalny tytuł brzmi Coyote vs. Acme) może w końcu się odmienić. Jak podaje The Hollywood Reporter, niezależne studio Ketchup Entertainment prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia praw do produkcji. Film, w którym występują Will Forte i John Cena, a także animowani Wiluś E. Kojot i Struś Pędziwiatr, mógłby trafić do kin w 2026 roku. Według doniesień transakcja ma opiewać na około 50 milionów dolarów, choć umowa nie została jeszcze sfinalizowana.

Skasowany film Warner Bros. może zostać uratowany

Ketchup Entertainment ma już doświadczenie w ratowaniu projektów związanych ze Zwariowanymi melodiami (Looney Tunes). To właśnie to studio dystrybuowało Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat, który pierwotnie został porzucony przez Warner Bros. Produkcja miała wcześniej premierę w krajach Europy, niedawno trafiła do kin w USAw zeszły weekend – zebrała bardzo dobrze recenzje. Ketchup wspierało również filmy takie jak Hellboy: Wzgórza nawiedzonych czy Ferrari Michaela Manna.