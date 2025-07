Skasowany przez Warner Bros. film został uratowany. Pierwszy zwiastun nietypowej produkcji

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu animowanego Fixed, czyli najnowszej produkcji Genndy’ego Tartakovsky’ego, legendarnego twórcy, który odpowiada za takie klasyki, jak Atomówki, Laboratorium Dextera, Samuraj Jack, czy seria Hotel Transylwania. Wcześniej prawa do filmu należały do Warner Bros., który skasował projekt w ramach cięcia kosztów w firmie. Produkcja znana pod polskim tytułem jako Rach, ciach! długo leżała na półce, aż Netflix zainteresował się przejęciem praw do światowej dystrybucji. Premiery doczekamy się już w połowie sierpnia, a teraz otrzymaliśmy pierwszy oficjalny zwiastun filmu przeznaczony wyłącznie dla dorosłych widzów. Materiał zobaczycie poniżej.

Rach, ciach! – pierwszy zwiastun nowej animacji dla dorosłych od Netflixa

Film opowiada historię Bulla - przeciętnego, dobrego psa, który dowiaduje się, że rankiem zostanie wykastrowany. Gdy dociera do niego powaga tej życiowej zmiany, Bull postanawia wyruszyć na ostatnią przygodę ze swoją paczką przyjaciół - to przecież jego ostatnie 24 godziny z jajkami! Co mogłoby pójść nie tak…?