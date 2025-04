Netflix uratował skasowany film Warner Bros. Produkcja legendarnego reżysera doczeka się premiery

Jeszcze pod koniec marca poinformowano, że Coyote vs. Acme zostało uratowane i film ostatecznie pojawi się w kinach. Wcześniej ten sam los spotkał Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat, ale Warner Bros. wciąż nie znalazło kupca na Fixed, czyli najnowszą animowaną komedię dla dorosłych autorstwa Genndy’ego Tartakovsky’ego, legendarnego twórcy, który odpowiada za takie klasyki, jak Atomówki, Laboratorium Dextera, Samuraj Jack, czy seria Hotel Transylwania. Długo musieliśmy czekać na decyzję w sprawie tej produkcji, ale w końcu potwierdzono, że film został uratowany. Wybawcą okazał się Netflix, który wyznaczył już nawet datę premiery dla swojej nowej animacji.

Fixed – skasowany przez Warner Bros. film został uratowany przez Netflixa

Warner Bros. nabył prawa do Fixed już kilka lat temu, ale przez liczne zmiany w firmie i cięcia kosztów, podjęto decyzję, aby film skasować. Projekt Tartakovsky’ego powstał we współpracy New Line Cinema, które należy do wytwórni, a także Sony Pictures i został ukończony jeszcze w 2023 roku. Po decyzji o nie wypuszczeniu Fixed w ramach szerszej strategii cięcia kosztów, które dotknęły również skasowaną Batgirl, prawa do filmu wróciły do Sony, które od tamtej pory próbowało sprzedać prawa do filmu.