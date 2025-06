Skasowany przez Amazon serial fantasy ma szansę powrócić? Decyzja już zapadła

Od momentu skasowania serialu fani zastanawiają się, czy Amazon może być skłonny sprzedać prawa do swojego serialu innej stacji lub platformie.

Końcówka maja nie była szczęśliwa dla fanów Koła czasu. Popularny serial fantasy od Amazona został skasowany po trzecim sezonie. Chociaż fani próbowali przekonać korporację do stworzenia jeszcze jednej serii, ostatecznie nic to nie dało i decyzja została utrzymana. Jednak widzowie wierzą, że wciąż jest szansa, że serial powróci nie na Prime Video, ale na innej platformie streamingowej lub stacji. Teraz serwis TV Line, powołując się na swojego informatora, przekazał doniesienia, że fani nie mają co liczyć na taki scenariusz.

Koło czasu – inna platforma nie przejmie praw do serialu

Według informatora Koło czasu została skasowane i Amazon nie zmieni swojej decyzji, a co więcej, firma nie wystawiła oferty, aby przekazać prawa do serialu komuś innemu. W przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że seriale były ratowane przez platformy streamingowe i tak było chociażby The Expanse, które przejęło Amazon. W przypadku Koła czasu tak jednak nie będzie.