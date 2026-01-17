Skasowany MMORPG może zostać kupiony za 25 milionów dolarów. Co na to Amazon?

Jak pisaliśmy już wcześniej, to ostatni rok funkcjonowania tej gry. New World: Aeternum powoli zmierza ku końcowi – Amazon Games ogłosił, że serwery MMO zostaną wyłączone 31 stycznia 2027 roku. Gra już nie jest dostępna w sprzedaży. Niestety, ale pomimo początkowego sukcesu i chwilowych wzrostów popularności po dodatku Rise of the Angry Earth, produkcja nigdy nie osiągnęła stabilnej pozycji wśród graczy.

New World: Aeternum może zostać uratowane

Jest jednak nadzieja. Alistair McFarlane, dyrektor operacyjny Facepunch Studios, twórców Rust, publicznie zaoferował Amazonowi 25 milionów dolarów za prawa do New World. W poście na X McFarlane napisał: „Gry nigdy nie powinny umierać”, sugerując, że jeśli dojdzie do przejęcia, chciałby wzmocnić społeczność, umożliwić publiczne serwery i utrzymać grę przy życiu w rękach oddanych fanów.