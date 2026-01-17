Zaloguj się lub Zarejestruj

Skasowany MMORPG może zostać kupiony za 25 milionów dolarów. Co na to Amazon?

Jakub Piwoński
2026/01/17 19:00
Alistair McFarlane, twórca Rust, chce uratować MMO od Amazona. To światełko w tunelu?

Jak pisaliśmy już wcześniej, to ostatni rok funkcjonowania tej gry. New World: Aeternum powoli zmierza ku końcowi – Amazon Games ogłosił, że serwery MMO zostaną wyłączone 31 stycznia 2027 roku. Gra już nie jest dostępna w sprzedaży. Niestety, ale pomimo początkowego sukcesu i chwilowych wzrostów popularności po dodatku Rise of the Angry Earth, produkcja nigdy nie osiągnęła stabilnej pozycji wśród graczy.

New World: Aeternum może zostać uratowane

Jest jednak nadzieja. Alistair McFarlane, dyrektor operacyjny Facepunch Studios, twórców Rust, publicznie zaoferował Amazonowi 25 milionów dolarów za prawa do New World. W poście na X McFarlane napisał: „Gry nigdy nie powinny umierać”, sugerując, że jeśli dojdzie do przejęcia, chciałby wzmocnić społeczność, umożliwić publiczne serwery i utrzymać grę przy życiu w rękach oddanych fanów.

Oferta McFarlane’a jest reakcją na wcześniejszy wpis członka Facepunch, który żartował o chęci zakupu New World. Choć nie wiadomo, czy Amazon poważnie rozważy propozycję, fani MMO mogą dostrzec w niej szansę na „drugie życie” dla Aeternum. Inspiracją może być przykład Hytale – anulowana przez Riot gra została odkupiona, a teraz odnosi sukces w wersji wczesnego dostępu.

Choć nawet w przypadku przejęcia nie należy spodziewać się wielkiego odrodzenia, McFarlane stawia na społeczność i kontrolę nad serwerami. To przesłanie rezonuje wśród graczy, którzy nie chcą żegnać się z New World bez możliwości pozostania w wirtualnym świecie. Czekamy na reakcję Amazon.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/new-world/takeover-offer-rust-director

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




