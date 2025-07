Skasowany Blade przynajmniej na coś się przydał – kostiumy trafiły do tegorocznego hitu Warner Bros.

Choć wyczekiwany reboot Blade’a od Marvela wciąż tkwi w produkcyjnym piekle, przynajmniej część jego spuścizny ujrzała światło dzienne — i to na dużym ekranie. Jak ujawnił producent Sev Ohanian, kostiumy przygotowane do niezrealizowanego Blade’” zostały wykorzystane w tegorocznym hicie kinowym Grzesznicy.

Film Grzesznicy wyreżyserowany przez Ryana Cooglera, to oryginalny thriller o wampirach, który niespodziewanie stał się jednym z największych sukcesów 2025 roku. Od premiery 18 kwietnia zarobił już 364 miliony dolarów na całym świecie, stając się ósmym najbardziej dochodowym filmem roku — i jedynym tytułem w czołówce, który nie opiera się na żadnym wcześniej istniejącym IP. Wciąż spekuluje się, że może powstać sequel filmu, choć reżyser przyznaje, że planował tylko jeden film. Tymczasem film jest już dostępny w dystrybucji cyfrowej.

Tymczasem przyszłość Blade’a wciąż pozostaje niepewna. Projekt ogłoszony w 2019 roku do dziś nie wszedł na plan zdjęciowy, a jego główny aktor, Mahershala Ali, wciąż czeka na sygnał. – Zadzwońcie do Marvela. Jestem gotowy – powiedział niedawno aktor na premierze Jurassic World: Odrodzenie. Choć studio oficjalnie projektu nie skasowało, okoliczności właśnie na to wskazują.