Skasowano nową grę w świecie Harry’ego Pottera. Ujawniono anulowany projekt z magicznego świata

Radosław Krajewski
2026/01/15 10:50
To mogłoby być coś zupełnie innego od pozostałych produkcji ze świata Pottera.

Według nieoficjalnych informacji wśród projektów, które padły ofiarą ostatnich cięć w świecie wirtualnej rzeczywistości, znalazła się także gra VR osadzona w uniwersum Harry’ego Pottera. Tytuł miał powstawać we współpracy z Meta i nigdy nie został publicznie zapowiedziany, jednak kulisy jego anulowania zaczynają wypływać na światło dzienne.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy

Skasowano grę ze świata Harry’ego Pottera na VR

O sprawie opowiedział Gamertag VR, jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców zajmujących się wirtualną rzeczywistością na YouTube. W materiale poświęconym zwolnieniom w Meta Reality Labs zdradził, że rozmawiał z deweloperami dotkniętymi restrukturyzacją. Z ich relacji wynika, że poza masowymi redukcjami etatów pod dywanem anulowano również kilka gier, które nigdy nie doczekały się oficjalnej prezentacji.

Jednym z takich projektów miała być produkcja VR z uniwersum Harry’ego Pottera, nad którą pracowało Skydance Interactive. Gamertag VR nie ujawnił żadnych dodatkowych informacji dotyczących rozgrywki ani założeń projektu, dlatego nie wiadomo, czy gracze mieli wcielić się w ucznia Hogwartu, aurora czy zupełnie nową postać. Sam fakt, że gra powstawała, ma jednak podkreślać skalę strat wynikających z decyzji Meta o ograniczeniu inwestycji w VR.

Skydance Interactive to studio dobrze znane fanom wirtualnej rzeczywistości. Zespół współtworzył między innymi The Walking Dead Saints & Sinners oraz jego kontynuację z 2022 roku. Pierwsza część była szeroko chwalona za rozbudowaną mechanikę i klimat, stając się jedną z najbardziej cenionych gier VR swojego czasu.

W tle pojawiają się też inne ofiary styczniowych zwolnień. Studio Cloud Games, znane z rytmicznej strzelanki VR Pistol Whip, miało równolegle pracować z Meta nad zupełnie nowym projektem, który również został skasowany po wycofaniu finansowania. Cała sytuacja pokazuje, jak gwałtowna zmiana strategii jednego giganta może odbić się na całym segmencie rynku.

W tym momencie Meta ani Skydance Interactive nie odniosły się oficjalnie do doniesień o grze Harry Potter VR. Jeśli informacje Gamertag VR się potwierdzą, będzie to kolejny przykład na to, jak wiele potencjalnie ciekawych projektów znika bez śladu, zanim gracze w ogóle dowiedzą się o ich istnieniu.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/new-harry-potter-game-reportedly-canceled-couldve-been-great/

