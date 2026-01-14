Przepalono 70 miliardów dolarów. Meta z dużymi zwolnieniami w dziale VR

Imperium Marka Zuckerberga to nie tylko Facebook. Meta to przecież różnorodne działy, zajmujące się również badaniem i rozwojem nowych technologii.

Swego czasu Meta mocny nacisk starała się kłaść na wirtualną rzeczywistość, którą firma uważała za przyszłość. Dziś wydaje się jednak, że oczekiwania firmy rozminęły się z rzeczywistością. Meta planuje duże cięcia w Reality Labs po przepaleniu kilkudziesięciu miliardów dolarów Już w ubiegłym roku przedstawiciele Mety sugerowali, że wyniki zależnej od firmy spółki Reality Labs mocno odbiegają od oczekiwań i jeżeli nie nastąpi ogromna poprawa, wynik może być potężnym rozczarowaniem. W trakcie kolejnych dwunastu miesięcy trudno powiedzieć, by rynek VR znacząco się rozwinął, nie dziwią zatem informacje, do których dotarł Bloomberg.

Wspomniana agencja dotarła do notatki służbowej, której autorem był Andrew „Boz” Bosworth, dyrektor do spraw technologii w Meta. Wynika z niej, że Reality Labs czekają zwolnienia, które mają dosięgnąć około 10% pracowników, co oznaczać może redukcję o ponad 1 tysiąc etatów. W obliczu raportów, według których RL od momentu powstania w 2020 przyniosło straty rzędu 70 miliardów dolarów, o zaskoczenie trudno. Bosworth we wspomnianej notatce służbowej miał napisać: Począwszy od dziś, VR działać będzie jako prostsza, bardziej spłaszczona organizacja, która będzie w większym stopniu skupiona na planie działania, by zmaksymalizować długoterminową stabilizację.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie zamknięte miałby zostać 3 studia deweloperskie zajmujące się wirtualną rzeczywistością. W tym wypadku oberwać mają Armature Studios, czyli twórcy Resident Evil 4 VR, odpowiedzialna za Asgard's Wrath ekipa Sanzaru Games oraz Twisted Pixel, które niedawno wypuściło na świat Deadpool VR. Ruchy te miałyby być elementem nowej strategii Meta, które chciałoby położyć większy nacisk z VR na AI. Rzeczona sztuczna inteligencja miałaby być wykorzystywana zarówno w telefonach komórkowych, jak i urządzeniach będących częścią ubioru, jak np. okulary. Co najciekawsze, mimo wszystko firma nie chce porzucać swojego metawersum. Chociaż nadal pracować będzie nad pełnymi zestawami wirtualnej rzeczywistości pokroju Meta Quest, to nie będą one już stanowić rdzenia VR-owej działalności. Tym mają być za to działania związane w większym stopniu z urządzeniami mobilnymi.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

