Zaloguj się lub Zarejestruj

Przepalono 70 miliardów dolarów. Meta z dużymi zwolnieniami w dziale VR

Maciej Petryszyn
2026/01/14 15:10
1
0

Imperium Marka Zuckerberga to nie tylko Facebook. Meta to przecież różnorodne działy, zajmujące się również badaniem i rozwojem nowych technologii.

Swego czasu Meta mocny nacisk starała się kłaść na wirtualną rzeczywistość, którą firma uważała za przyszłość. Dziś wydaje się jednak, że oczekiwania firmy rozminęły się z rzeczywistością.

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Meta planuje duże cięcia w Reality Labs po przepaleniu kilkudziesięciu miliardów dolarów

Już w ubiegłym roku przedstawiciele Mety sugerowali, że wyniki zależnej od firmy spółki Reality Labs mocno odbiegają od oczekiwań i jeżeli nie nastąpi ogromna poprawa, wynik może być potężnym rozczarowaniem. W trakcie kolejnych dwunastu miesięcy trudno powiedzieć, by rynek VR znacząco się rozwinął, nie dziwią zatem informacje, do których dotarł Bloomberg.

Wspomniana agencja dotarła do notatki służbowej, której autorem był Andrew „Boz” Bosworth, dyrektor do spraw technologii w Meta. Wynika z niej, że Reality Labs czekają zwolnienia, które mają dosięgnąć około 10% pracowników, co oznaczać może redukcję o ponad 1 tysiąc etatów. W obliczu raportów, według których RL od momentu powstania w 2020 przyniosło straty rzędu 70 miliardów dolarów, o zaskoczenie trudno.

Bosworth we wspomnianej notatce służbowej miał napisać:

Począwszy od dziś, VR działać będzie jako prostsza, bardziej spłaszczona organizacja, która będzie w większym stopniu skupiona na planie działania, by zmaksymalizować długoterminową stabilizację.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie zamknięte miałby zostać 3 studia deweloperskie zajmujące się wirtualną rzeczywistością. W tym wypadku oberwać mają Armature Studios, czyli twórcy Resident Evil 4 VR, odpowiedzialna za Asgard's Wrath ekipa Sanzaru Games oraz Twisted Pixel, które niedawno wypuściło na świat Deadpool VR.

Ruchy te miałyby być elementem nowej strategii Meta, które chciałoby położyć większy nacisk z VR na AI. Rzeczona sztuczna inteligencja miałaby być wykorzystywana zarówno w telefonach komórkowych, jak i urządzeniach będących częścią ubioru, jak np. okulary.

Co najciekawsze, mimo wszystko firma nie chce porzucać swojego metawersum. Chociaż nadal pracować będzie nad pełnymi zestawami wirtualnej rzeczywistości pokroju Meta Quest, to nie będą one już stanowić rdzenia VR-owej działalności. Tym mają być za to działania związane w większym stopniu z urządzeniami mobilnymi.

Źródło:https://www.pcgamer.com/software/ai/meta-is-closing-3-vr-studios-and-laying-off-roughly-10-percent-of-reality-labs-as-it-shifts-focus-from-the-metaverse-to-ai-wearables-its-next-sure-fire-cant-miss-idea/

Tagi:

News
VR
Facebook
zwolnienia
Mark Zuckerberg
Meta
metawersum
Meta Quest 3
Meta Quest 2
AI
Meta Quest Pro
Meta Quest 3S
Reality Labs
zwolnienia w Meta
metaverse
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:18

Który to już raz chciano "rozkręcić" VR? Dopóki VR to "ten sprzęt od którego boli głowa" to ta technologia się nigdy nie przyjmie...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112