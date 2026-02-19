Niespodziewany hit z Gerardem Butlerem jednak nie otrzyma kontynuacji. Wszystko przez aktora

Zdradzono powód rezygnacji z produkcji filmu, do którego zdjęcia miały rozpocząć się za dwa tygodnie.

Plany rozwoju serii zapoczątkowanej przez film Przerwany lot nie dojdą do skutku. Mike Colter ujawnił, że przygotowywana kontynuacja została oficjalnie anulowana, mimo że projekt był już bardzo blisko startu produkcji. Informacja pojawiła się podczas rozmowy aktora z mediami na wydarzeniu Fan Expo Vancouver. Przerwany lot – kontynuacji nie będzie Pierwszy film z 2023 roku przedstawiał historię pilota Brodiego Torrance’a, granego przez Gerarda Butlera, który po katastrofie samolotu na Filipinach musiał walczyć o przetrwanie i ochronę pasażerów. U jego boku pojawił się Mike Colter jako Louis Gaspare, podejrzany przestępca eskortowany przez władze. Wkrótce po premierze potwierdzono, że powstanie kontynuacja zatytułowana Ship, jednak od dłuższego czasu brakowało konkretnych informacji o projekcie.

Colter zdradził, że decyzja o wstrzymaniu filmu zapadła nagle, zaledwie dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zdjęć, gdy Gerard Butler wycofał się z dalszego udziału w projekcie jako producent: W ostatniej chwili Gerard zdecydował, że nie chce iść dalej z tym projektem i nie było wokół tego wielu rozmów. Po prostu, dwa tygodnie przed startem, wycofał się, a my próbowaliśmy ustalić, co dalej. Ostatecznie wszystko się rozpadło. Choć Butler nie miał wrócić w głównej roli, nadal pełnił funkcję producenta poprzez swoją firmę G-BASE, co dawało mu znaczący wpływ na losy projektu. Według Coltera to właśnie scenariusz był dla niego największą motywacją do powrotu, ponieważ miał bezpośrednio kontynuować wydarzenia z pierwszej części i skupić się na dalszych losach Louisa Gaspare. Scenariusz. W zasadzie zaczynaliśmy tam, gdzie skończyliśmy, co stało się z tą postacią i jak wydostała się z wyspy. Właśnie tam zmierzaliśmy. Byłem tym podekscytowany”

Zakończenie filmu Przerwany lot pozostawiło historię Louisa otwartą. Brodie i jego drugi pilot zdołali uciec z wyspy, natomiast Gaspare został, by zmierzyć się z najemnikami, po czym zniknął w dżungli z torbą pełną pieniędzy z okupu. Wstępne doniesienia o Ship sugerowały, że bohater opuści Filipiny na pokładzie statku towarowego zmierzającego do Republiki Południowej Afryki, gdzie natrafi na siatkę handlu ludźmi. Za kamerą miał ponownie stanąć Jean François Richet, reżyser pierwszej części. Przerwany lot został przyjęty pozytywnie, zdobywając 78% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Film zarobił 74 miliony dolarów na świecie i według raportów finansowych przyniósł wytwórni Lionsgate około 35 milionów dolarów zysku. Tym większym rozczarowaniem jest fakt, że kontynuacja była tak blisko realizacji. Jeszcze w 2025 roku Colter mówił, że los projektu zależy od studiów produkcyjnych, w tym firmy Butlera, i określał film jako coś, na co wciąż liczy. Ostatecznie jednak produkcja nie doszła do skutku, a aktor zajął się innymi swoimi projektami. Wśród nich znajduje się serial Cupertino tworzony z Robertem i Michelle King, a także spekulacje dotyczące jego powrotu do roli Luke’a Cage’a w uniwersum Marvela.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.