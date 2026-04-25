Skasowane Just Cause 5 to nie koniec. Avalanche szykuje nową grę AAA

Od kilku lat o Avalanche Studios było zaskakująco cicho. Szwedzi od dłuższego czasu nic nowego nie stworzyli, ale niedługo mogą przerwać milczenie.

Wygląda na to, że szwedzkie studio szykuje nowy projekt. Zdradziła to jedna z ofert pracy.

Avalanche szykuje AAA w otwartym świecie

Otóż Avalanche szuka kogoś, kto objąłby stanowisko starszego projektanta technicznego, który miałby odegrać kluczową rolę w nieogłoszonej dotychczas produkcji z segmentu AAA. Wymagania? Wszechstronność i biegłość w zakresie posługiwania się edytorami silników gier i językami skryptowymi, a także co najmniej 3 wydane tytułu. Jeżeli zaś chodzi obowiązki, to w ich zakres wejdzie m.in. praca z Apex Engine, autorskim silnikiem Avalanche, koordynacja prac. A także, co najbardziej istotne, skryptowanie zdarzeń, doświadczeń oraz systemów w otwartych światach. Właśnie to wspomnienie o “otwartych światach” jest tutaj ciekawe.