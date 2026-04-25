Skasowane Just Cause 5 to nie koniec. Avalanche szykuje nową grę AAA

Od kilku lat o Avalanche Studios było zaskakująco cicho. Szwedzi od dłuższego czasu nic nowego nie stworzyli, ale niedługo mogą przerwać milczenie.
Wygląda na to, że szwedzkie studio szykuje nowy projekt. Zdradziła to jedna z ofert pracy.
Avalanche szykuje AAA w otwartym świecie
Otóż Avalanche szuka kogoś, kto objąłby stanowisko starszego projektanta technicznego, który miałby odegrać kluczową rolę w nieogłoszonej dotychczas produkcji z segmentu AAA. Wymagania? Wszechstronność i biegłość w zakresie posługiwania się edytorami silników gier i językami skryptowymi, a także co najmniej 3 wydane tytułu. Jeżeli zaś chodzi obowiązki, to w ich zakres wejdzie m.in. praca z Apex Engine, autorskim silnikiem Avalanche, koordynacja prac. A także, co najbardziej istotne, skryptowanie zdarzeń, doświadczeń oraz systemów w otwartych światach. Właśnie to wspomnienie o “otwartych światach” jest tutaj ciekawe.
Pełny opis stanowiska na stronie studia wygląda tak:
Jako Starszy Projektant Techniczny będziesz odgrywać kluczową rolę w rozwoju nieogłoszonego projektu AAA. Będziesz pełnić funkcję tech-designerskiego wszechstronnego specjalisty wspierającego zespół ds. rozgrywki, koordynując prace między różnymi działami, rozwijając funkcje tam, gdzie brakuje rozwiązań, i dbając o to, by mechaniki budowane przez zespół były w pełni grywalne. Twoja praktyczna wiedza w zakresie edytorów silników gier i skryptowania będzie niezbędna do tworzenia doświadczeń płynących z rozgrywki, budowania prefabrykatów oraz dostarczania narzędzi i konfiguracji, które pomogą całemu zespołowi osiągać świetne wyniki.
Przypomnijmy, że Avalanche ma spore doświadczenie, jeżeli chodzi o otwarte światy. Na koncie Szwedów jest m.in. kwadrologia Just Cause czy też dwie odsłony Rage. Nieco ponad dekadę temu studio stworzyło też grową adaptację słynnego Mad Maxa. Niemniej ostatni projekt tej ekipy, wspomniane Rage 2, pojawił się jeszcze w 2019 roku. Wygląda więc na to, że wreszcie deweloperzy przerwą milczenie, ale nie wiadomo, czy w ramach którejś ze swoich marek, czy też będzie to zupełnie nowe IP. Ale raczej nie będzie to Just Cause 5, które podobno skasowano jeszcze w ubiegłym roku.
