Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Żeby odebrać prezent, trzeba się pośpieszyć

Na platformie Valve udostępniono następną darmówkę. Już wcześniej pisaliśmy o poprzednich promocjach na Steam, które lawinowo pojawiły się w czerwcu, a teraz pojawiła się nowa oferta, którą trzeba odebrać tylko w ciągu najbliższych trzech dni. Tym razem gracze mogą przypisać do swojego konta Winexy, czyli niezależną grę przygodową z łamigłówkami od studia Heaven Brotherhood. Tytuł zadebiutował w styczniu 2017 roku i do tej pory nie zdobył większego rozgłosu. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę za darmo.

Winexy to realistyczna trójwymiarowa gra o toczeniu kul, oferująca prostą rozgrywkę i pełną akcji zabawę. W grze będziesz mieć możliwość wcielenia się w kilka rodzajów kul. Każda z nich będzie charakteryzować się odmienną fizyką, wyglądem oraz unikalnymi zdolnościami. Kule wykonane są z różnych materiałów, co w niektórych sytuacjach ma kluczowe znaczenie. Przykładowo, jeśli wybierzesz metalową kulę i przejedziesz przez płomienie, nie odczujesz żadnych skutków. Natomiast drewniana kula zacznie się palić i będzie mogła podpalać inne elementy znajdujące się na poziomie. Gra została podzielona na kilka lokacji, które znacząco różnią się od siebie. Różnice nie ograniczają się jedynie do pogody czy kolorystyki tekstur. Najważniejszą z nich jest konstrukcja samych poziomów. Znajdziesz tu klasyczne poziomy nastawione na jak najszybsze ukończenie trasy (speedrun), labirynty oraz etapy zawierające różnego rodzaju zagadki logiczne – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Winexy, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć “Dodaj do konta”, aby gra została odebrana. Promocja kończy się 5 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego.