Just Cause 5 anulowano w trakcie produkcji? Square Enix mogło zamknąć projekt w ciągu roku od zapowiedzi

Nowa gra z serii Just Cause anulowana według profilu dewelopera.

Według najnowszych, nieoficjalnych informacji, kolejna gra z serii Just Cause, która prawdopodobnie miała nosić tytuł Just Cause 5, została anulowana. Doniesienia te wskazują, że projekt miał być skasowany w trakcie jego tworzenia.

Źródłem informacji jest profil w serwisie LinkedIn jednego z deweloperów, który pracował w studiu Sumo Digital. Jak zauważa MP1st , z danych na profilu wynika, że był on liderem zespołu odpowiedzialnego za funkcje pojazdów w grze Just Cause 5. Profil zawiera wyraźną adnotację, że projekt jest „obecnie anulowany”.

Deweloper, którego profil ujawnił te szczegóły, był zatrudniony w Sumo Digital UK od lipca 2021 roku do lipca 2023 roku, co wskazuje, że anulowanie mogło nastąpić w tym przedziale czasowym. Już w 2022 roku Square Enix, wydawca serii, potwierdził w ramach aktualizacji finansowej, że trwają prace nad nową grą z uniwersum Just Cause. Wygląda zatem na to, że projekt, o którym wspomniano w 2022 roku, mógł być anulowany w ciągu zaledwie jednego roku.

Seria Just Cause nie doczekała się nowej głównej odsłony od 2018 roku, kiedy to na rynku zadebiutowała gra Just Cause 4. Ta część została przyjęta dość chłodno przez graczy i recenzentów. W serwisie Metacritic uzyskała średnią ocen od krytyków na poziomie 68/100, a od graczy – 4,7/10.