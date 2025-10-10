Skasowana gra Assassin's Creed wywołała gniew gwiazdy Marvela. Aktor do Ubisoftu: „Pier… się”

Gra, nad którą pracował jeden z zespołów Ubisoftu, miała opowiadać historię byłego niewolnika powracającego na Południe, by zmierzyć się z odradzającą się organizacją Ku Klux Klan. Koncept zyskał uznanie wewnątrz studia, a prace nad tytułem były na dobrej drodze. Według źródeł Game File decyzja o przerwaniu produkcji była motywowana między innymi obawą przed kontrowersjami i napiętą sytuacją polityczną w USA. Dodatkowym czynnikiem miał być negatywny odbiór części graczy wobec postaci Yasuke w Assassin’s Creed: Shadows.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Ubisoft zrezygnował z produkcji kolejnej odsłony Assassin’s Creed, której akcja miała rozgrywać się w Stanach Zjednoczonych po wojnie secesyjnej. Według doniesień projekt zakładał wyjątkowo odważne podejście do historii, co ostatecznie miało doprowadzić do jego skasowania.

Dla wielu fanów serii była to wyjątkowa szansa, by seria Assassin’s Creed sięgnęła po jedną z najbardziej dramatycznych i istotnych epok w historii Ameryki. Informacja o anulowaniu gry spotkała się z falą rozczarowania i krytyki, a głos w sprawie zabrał m.in. brytyjski aktor Ralph Ineson.

Jego komentarz natychmiast zwrócił uwagę społeczności graczy. Sformułowanie „jeszcze raz” nawiązywało do wcześniejszego wpisu z końca września, w którym aktor w podobny sposób odniósł się do ogłoszenia o udziale aktorki generowanej przez sztuczną inteligencję w innym projekcie. Tym razem jego frustracja wydaje się być związana z decyzją Ubisoftu o wycofaniu się z potencjalnie ważnej i odważnej narracyjnie historii.

Choć Ineson nie wyjaśnił szczegółowo, co dokładnie wywołało jego reakcję, wiele wskazuje na to, że sprzeciwia się cenzurowaniu tematów trudnych z obawy przed politycznymi reperkusjami. Wśród graczy brakuje opinii, że nowy Assassin’s Creed mógł być jedną z najbardziej znaczących i zaangażowanych społecznie odsłon serii.

Ralph Ineson, znany z roli Charlesa Vane’a w Assassin’s Creed IV: Black Flag i niedawnej kreacji Galactusa w filmie Fantastyczna Czwórka, nie jest postacią, która często zabiera głos w sprawach branżowych. Tym bardziej jego reakcja podkreśla skalę emocji, jakie wywołało ujawnienie anulowania projektu.

Ubisoft oficjalnie nie skomentował decyzji. Wiadomo jednak, że prace nad grą zostały całkowicie wstrzymane i nie ma planów, by projekt w tej formie powrócił.