Skasowana gra Assassin's Creed wywołała gniew gwiazdy Marvela. Aktor do Ubisoftu: „Pier… się”

Assassin’s Creed – Ralph Ineson w ostrych słowach skomentował anulowanie jednej z odsłon serii
Gra, nad którą pracował jeden z zespołów Ubisoftu, miała opowiadać historię byłego niewolnika powracającego na Południe, by zmierzyć się z odradzającą się organizacją Ku Klux Klan. Koncept zyskał uznanie wewnątrz studia, a prace nad tytułem były na dobrej drodze. Według źródeł Game File decyzja o przerwaniu produkcji była motywowana między innymi obawą przed kontrowersjami i napiętą sytuacją polityczną w USA. Dodatkowym czynnikiem miał być negatywny odbiór części graczy wobec postaci Yasuke w Assassin’s Creed: Shadows.
Dla wielu fanów serii była to wyjątkowa szansa, by seria Assassin’s Creed sięgnęła po jedną z najbardziej dramatycznych i istotnych epok w historii Ameryki. Informacja o anulowaniu gry spotkała się z falą rozczarowania i krytyki, a głos w sprawie zabrał m.in. brytyjski aktor Ralph Ineson.
Jeszcze raz, pier… się – napisał aktor w poście.
Jego komentarz natychmiast zwrócił uwagę społeczności graczy. Sformułowanie „jeszcze raz” nawiązywało do wcześniejszego wpisu z końca września, w którym aktor w podobny sposób odniósł się do ogłoszenia o udziale aktorki generowanej przez sztuczną inteligencję w innym projekcie. Tym razem jego frustracja wydaje się być związana z decyzją Ubisoftu o wycofaniu się z potencjalnie ważnej i odważnej narracyjnie historii.
Choć Ineson nie wyjaśnił szczegółowo, co dokładnie wywołało jego reakcję, wiele wskazuje na to, że sprzeciwia się cenzurowaniu tematów trudnych z obawy przed politycznymi reperkusjami. Wśród graczy brakuje opinii, że nowy Assassin’s Creed mógł być jedną z najbardziej znaczących i zaangażowanych społecznie odsłon serii.
Ralph Ineson, znany z roli Charlesa Vane’a w Assassin’s Creed IV: Black Flag i niedawnej kreacji Galactusa w filmie Fantastyczna Czwórka, nie jest postacią, która często zabiera głos w sprawach branżowych. Tym bardziej jego reakcja podkreśla skalę emocji, jakie wywołało ujawnienie anulowania projektu.
Ubisoft oficjalnie nie skomentował decyzji. Wiadomo jednak, że prace nad grą zostały całkowicie wstrzymane i nie ma planów, by projekt w tej formie powrócił.
