Ubisoft anulował nowe Assassin’s Creed. Bohaterem miał być były niewolnik w USA po wojnie secesyjnej

Projekt miał opowiadać o walce z Ku Klux Klanem.

Nowe doniesienia rzucają światło na skasowany projekt w ramach serii Assassin’s Creed, który znajdował się już w fazie rozwoju. Według raportu przez Game File (via Insider Gaming), anulowana gra miała rozgrywać się w Stanach Zjednoczonych w burzliwym okresie następującym po zakończeniu wojny secesyjnej. Assassin’s Creed po wojnie secesyjnej? Ujawniono szczegóły anulowanego Project Scarlet Ujawnione szczegóły dotyczące Project Scarlet wskazują na społecznie naładowany kontekst historyczny. Głównym elementem fabuły miał być były niewolnik, który po uzyskaniu wolności powracał na południe Stanów Zjednoczonych. Jego misją miało być stawienie czoła narastającemu zagrożeniu ze strony Ku Klux Klanu.

Z informacji zebranych przez Game File wynika, że prace nad grą postępowały sprawnie. Pomimo tego, że Project Scarlet znajdował się jedynie w fazie koncepcyjnej, wszystkie osoby zaangażowane w rozwój wydawały się entuzjastycznie nastawione do potencjału i kierunku obranego przez tytuł. Dodatkowe dane zebrane przez Insider Gaming precyzują, że ten projekt znajdował się pod opieką studia Ubisoft Quebec.

GramTV przedstawia:

Project Scarlet miał być kolejnym tytułem w głównej linii fabularnej serii Assassin’s Creed, przeznaczonym do wydania po Shadows. Jego premierę przewidywano wstępnie na rok fiskalny 2028, mniej więcej w październiku 2027 roku. Pomimo początkowego zadowolenia zespołu i obiecującej koncepcji, rozwój gry został przerwany i projekt całkowicie anulowano. Źródła donoszą, że za tą decyzją stało połączenie kilku czynników. Wśród nich wymieniano przede wszystkim kontrowersje, które narosły wokół Yasuke, jednej z grywalnych postaci w grze Shadows.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



