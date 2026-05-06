Polski koszmar przedsiębiorców trafił na Steam. KSEF dostał własną grę

Maciej Petryszyn
2026/05/06 19:00
Poza poważnymi produkcjami na rynku nie brakuje również gier-żartów. I właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia w tym wypadku.

Jeżeli ktoś z was jest przedsiębiorcą, to na pewno chociaż raz w życiu zetknął się z terminem KSEF. A jeżeli nie, to raczej nie ma czego żałować.

KSEF ❤️

Pora zmierzyć się z KSEF-em

Krajowy System e-Faktur, to to oznacza skrót KSEF, to rozwiązanie stworzone przez Ministerstwo Finansów, które w lutym tego roku stało się obowiązkowe. Założenie było proste – stworzyć platformę służącą do przesyłania, odbierania i przechowywania faktur za pośrednictwem sieci. Miało to pomóc w uszczelnieniu systemu VAT, którego kwestia od lat jest tematem politycznego sporu. Niemniej wprowadzenie KSEF było przez lata przekładane, co już samo w sobie było elementem krytyki. Krytyki, która nie osłabła, gdy system stał się obowiązkowy. Problemów m.in. związanych z regularnymi przeciążeniami systemu nie brakowało.

Dziś więc KSEF jest elementem żartów i właśnie takim żartem ma być najnowsza produkcja PayWay. Ta znalazła się już na Steamie i nosi wiele mówiącą nazwę KSEF ❤️. W ramach gry otrzymamy “pełną symulację pulpitu Windows XP”, w ramach której korzystać będziemy nie tylko z systemu KSEF, ale też Gadu-Gadu, Pasjansa, Winampa czy też Internet Explorera. Naszym zadaniem będzie wypełnianie faktur czy też starcie z kontrolą skarbową, w czym przeszkadzać mają nam aktualizacje Windowsa lub nasz syn, który potrzebuje więcej Robuxów. Nie pomoże też obecność Clippy’ego, irytującego asystenta, sarkastycznie komentującego nasze poczynania.

W rytmie lecących w tle utworów Disco Polo musimy przetrwać około 45-60 minut, co nie będzie łatwe. Możliwe jest zresztą kilka zakończeń – od faktycznego sukcesu, poprzez niebieski ekran śmierci Windowsa czy też rage quit, aż po konieczność emigracji do Niemiec. Kiedy KSEF ❤️ trafi w nasze ręce? Na razie nie wiadomo, bo na steamowej karcie produkcji widnieje jedynie informacja o tym, że gra będzie “wkrótce dostępna”. Jeżeli jednak chcecie poczuć, jak to jest być polskim przedsiębiorcą, już teraz możecie dodać tytuł do swojej listy życzeń.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

