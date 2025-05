Festiwal w Cannes rozpoczęty. Robert De Niro z potężnym przemówieniem - skrytykował Donalda Trumpa

De Niro odniósł się również do decyzji Trumpa o ograniczeniu finansowania instytucji kultury:

Filistyński prezydent Ameryki mianował się szefem jednej z naszych czołowych instytucji kulturalnych. Ograniczył finansowanie sztuki i edukacji. A teraz ogłosił 100-procentowe cło na filmy wyprodukowane poza USA. Niech to dotrze do was. To nie jest tylko problem amerykański, to problem globalny