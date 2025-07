Siódmy sezon w The Crew Motorfest przynosi 17 nowych pojazdów i wirtualne muzeum Ferrari

Właśnie wystartował Sezon 7 w The Crew Motorfest, a jego tematem przewodnim jest legendarna włoska marka Ferrari.

Główną atrakcją sezonu jest Ferrari F80, czyli futurystyczny hipersamochód, który po raz pierwszy pojawia się w grze wideo. Powstało jedynie 799 egzemplarzy tej maszyny, napędzanej podwójnie doładowanym silnikiem V6 o pojemności 3.0 litra, znanym z wyścigowego modelu Ferrari 499P LMH. Do tego dochodzą dwa silniki elektryczne, a całość oferuje 1184 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 2,15 sekundy i prędkość maksymalną 349 km/h.

F80 to nie jedyny włoski supersamochód w nowej aktualizacji. Do niego dołączają również Ferrari 288 GTO oraz Ferrari F50, tworząc trio flagowych modeli marki. Wszystkie trzy pojazdy znajdą się w specjalnej playlistcie Ferrari Supercars, której akcja toczy się w nowej lokacji na Maui, stylizowanej na słynne muzeum w Modenie. Playlistę poprowadzi Michele Pignatti Morano, dyrektor muzeów Ferrari, który opowie o historii marki i jej dziedzictwie. Nagrodą za ukończenie playlisty będzie klasyczne Ferrari 288 GTO.

Na tym nie koniec, bowiem 6 sierpnia zadebiutuje kolejna duża playlista: "Luxury Chronicles: Europe", która przedstawi rozdziały i cotygodniowe wydarzenia skupione wokół prestiżowych producentów z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Przez kilka tygodni gracze zmierzą się z 13 nowymi wyzwaniami, które będą pojawiać się sukcesywnie aż do października.

Sezon 7 to także rozszerzenie floty pojazdów The Crew Motorfest do imponującej liczby 784 maszyn. Spośród 17 nowości, 4 będą dostępne wcześniej dla posiadaczy Year 2 Pass:

Ferrari F50 (Street Tier 2) – od 2 lipca

Genty Automobile Akylone (Hypercar) – od 6 sierpnia

Audi R8 LMS GT2 (Racing) – od 3 września

Triumph Rocket 3 R (Street Tier 2) – od 1 października

Tym samym potwierdzono już wszystkie 13 pojazdów z Przepustki Roku 2. Oprócz nowej zawartości, Sezon 7 wprowadza również szereg usprawnień jakości życia między innymi całkowicie przeprojektowany system Fast Fav ułatwiający szybkie zmiany pojazdów, tryb Immersion Mode, który ukrywa HUD dla bardziej realistycznych wrażeń, nowe modyfikatory rozgrywki w trybie Grand Race oraz tryb widza, pozwalający obserwować wyścigi. Więcej opisaliśmy już w poprzednim newsie o nowym sezonie.