Nowości w The Crew Motorfest. Siódmy sezon przyniesie sporo ulepszeń

Najważniejszą zmianą będzie rozbudowa systemu ulubionych pojazdów, znanego jako Fast Fav. Od teraz będzie można przypisać do niego aż cztery pojazdy (zamiast dotychczasowych trzech), a wybór nie będzie już ograniczony do jednego pojazdu na każdy typ terenu. Dodatkowo pojawi się sekcja z rekomendowanymi pojazdami, co ułatwi szybki dobór maszyn do danych wyzwań.

Sezon 7 wprowadzi również nowy tryb immersyjny, który usunie elementy interfejsu, by jeszcze bardziej pogłębić wrażenia z jazdy. Gracze otrzymają też dostęp do dynamicznych wyścigów, a Grand Races zostaną wzbogacone o wskaźniki międzyczasów, tryb widza oraz nowe modyfikatory rozgrywki.

Dla szukających większego wyzwania przygotowano nową, bardziej wymagającą wersję istniejącego Pro Racing Modifier – gracz będzie mógł korzystać wyłącznie z widoku z kokpitu, a minimapa zostanie wyłączona. Z kolei nowy modyfikator Alpha Jet połączy klasyczne wyścigi drogowe z sekcjami powietrznymi, tworząc unikalne, hybrydowe zmagania.

Zmiany nie ominą również Main Stage. Zamiast powtarzających się co tydzień tych samych zadań, wyzwania będą dopasowane do aktualnego motywu tygodnia i będą się regularnie zmieniać. W trybie Summit pojawi się modyfikator Sequential Shift, który zmusi graczy do ręcznej zmiany biegów.

Motyw przewodni siódmego sezonu nie został jeszcze ujawniony, ale wiele wskazuje na to, że pojawią się nowe pojazdy z Year 2 Pass oraz tematyczne playlisty. Poprzedni sezon wprowadził m.in. pojazdy Red Bulla, nowe wyzwania oraz arenę do rywalizacji. Dokładna data premiery sezonu 7 nie została jeszcze ogłoszona, jednak biorąc pod uwagę cykl wydawniczy The Crew Motorfest (co około cztery miesiące), można się spodziewać, że aktualizacja trafi do gry na początku lipca.