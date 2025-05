Simpsonowie wracają do LEGO po ponad dekadzie przerwy. Nowy zestaw już w czerwcu

Po raz ostatni LEGO współpracowało z marką The Simpsons w 2014 i 2015 roku, wypuszczając wtedy słynny Simpsons House i Kwik-E-Mart. Od tamtej pory fani czekali na więcej i wreszcie się doczekali. Nowy zestaw Krusty Burger trafi do sprzedaży 4 czerwca 2025 roku, a jego cena wyniesie 210 dolarów, czyli obecnie około 840 złotych.

LEGO coraz mocniej rozbudowuje swoje portfolio współprac z największymi markami popkultury, wliczając w to między innymi Gwiezdne Wojny, Marvela, Władcę Pierścieni, a nawet nadchodzące zestawy z Pokemonami, planowane na 2026 rok . Teraz do tego grona po latach wracają Simpsonowie. Po raz pierwszy od dekady, LEGO wypuszcza nowy, oficjalny zestaw inspirowany kultowym serialem i będzie to Krusty Burger.

Może i jest drogi, ale mimo to zestaw zapowiada się imponująco. Zawiera 1635 elementów i pozwoli zbudować pierwszą w historii replikę Krusty Burger z klocków LEGO. Choć mniejszy niż poprzednie zestawy z serii Simpsonów, zawiera mnóstwo detali i nawiązań do serialu, które ucieszą każdego fana. Budowla otwiera się, odsłaniając starannie zaprojektowane wnętrze – kuchnię z LEGO-burgerem, strefę restauracyjną, a nawet basen z kulkami dla dzieci.

W zestawie znajdziemy siedem minifigurek, w tym:

Barta (widocznego właśnie w kulkach),

Lisę,

Homera,

Krusty’ego,

Sideshow Boba,

oficera Lou,

Jeremy’ego, znanego bardziej jako „ten chłopak z piszczącym głosem”.

Dlaczego LEGO i Simpsonowie wracają do współpracy właśnie teraz? Oficjalnie nie wiadomo, ale możliwe, że wpływ miało tu przejęcie Foxa przez Disneya. Prawa do The Simpsons od tego czasu należą do giganta, a LEGO od lat tworzy zestawy inspirowane markami należącymi do Disneya, w tym zamkami, bohaterami animacji i filmami. Zatem powrót Simpsonów do świata klocków wydawał się tylko kwestią czasu.

Fani mają nadzieję, że tym razem nie skończy się na jednym zestawie, ale że będzie to początek nowej, długofalowej współpracy między LEGO i Simpsonami. Patrząc jednak na skromne ilości zestawów choćby z Władcy Pierścini, to trzeba mieć do tego pewien dystans.