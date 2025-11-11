Silent Hill f jednak na poprzednią generację? Pojawił się przeciek

Konami prawdopodobnie przygotowuje nowe wersje Silent Hill f – gracze zauważyli nieoczekiwany wpis na stronie firmy.
Wygląda na to, że Silent Hill f nie pozostanie wyłącznie produkcją nowej generacji. Na stronie Konami pojawiły się wzmianki o wersjach gry na PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch i Switch 2, co może oznaczać rychłą zapowiedź portów.
Silent Hill f – możliwe porty na nowe i stare platformy
Jak zauważyli użytkownicy, w sekcji „Platformy” na stronie Konami wymieniono m.in. Switch, Xbox One, Steam i PS4. Co ciekawe, w innym miejscu pojawia się pełna lista obejmująca PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2, a nawet iOS i Androida. Wpis ten został już częściowo zmodyfikowany, ale wiele wskazuje na to, że Konami przypadkowo ujawniło plany dotyczące rozszerzenia dostępności tytułu.
Decyzja wydaje się logiczna – Silent Hill f sprzedał się już w ponad milionie egzemplarzy, a dodatkowe wersje mogłyby znacząco zwiększyć ten wynik.
W Japonii lat 60. XX wieku spokojne miasteczko Ebisugaoka, w którym mieszka Shimizu Hinako, zostaje pokryte nagłą mgłą, zamieniając jej dom w nawiedzony koszmar.
Gdy miasto pogrąża się w ciszy, a mgła gęstnieje, Hinako musi przedzierać się przez pokręcone ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując skomplikowane zagadki i stawiając czoła groteskowym potworom, aby przetrwać.
Zanurz się w świecie Hinako wyobrażonym przez znanego autora Ryukishi07, z hipnotyzującą muzyką, w tym utworami Akiry Yamaoki, i pięknymi grafikami w porywającej opowieści o wątpliwościach, żalu i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako zaakceptuje piękno ukryte w terrorze, czy ulegnie szaleństwu, które ją czeka?
GramTV przedstawia:
Na ten moment Konami nie potwierdziło oficjalnie nowych wersji Silent Hill f, jednak wszystko wskazuje na to, że Switch i poprzednia generacja już wkrótce dołączą do listy obsługiwanych platform.
