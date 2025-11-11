Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill f jednak na poprzednią generację? Pojawił się przeciek

Mikołaj Berlik
2025/11/11 11:00
0
0

Konami prawdopodobnie przygotowuje nowe wersje Silent Hill f – gracze zauważyli nieoczekiwany wpis na stronie firmy.

Wygląda na to, że Silent Hill f nie pozostanie wyłącznie produkcją nowej generacji. Na stronie Konami pojawiły się wzmianki o wersjach gry na PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch i Switch 2, co może oznaczać rychłą zapowiedź portów.

Silent Hill f

Silent Hill f – możliwe porty na nowe i stare platformy

Jak zauważyli użytkownicy, w sekcji „Platformy” na stronie Konami wymieniono m.in. Switch, Xbox One, Steam i PS4. Co ciekawe, w innym miejscu pojawia się pełna lista obejmująca PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2, a nawet iOS i Androida. Wpis ten został już częściowo zmodyfikowany, ale wiele wskazuje na to, że Konami przypadkowo ujawniło plany dotyczące rozszerzenia dostępności tytułu.

Decyzja wydaje się logiczna – Silent Hill f sprzedał się już w ponad milionie egzemplarzy, a dodatkowe wersje mogłyby znacząco zwiększyć ten wynik.

W Japonii lat 60. XX wieku spokojne miasteczko Ebisugaoka, w którym mieszka Shimizu Hinako, zostaje pokryte nagłą mgłą, zamieniając jej dom w nawiedzony koszmar.

Gdy miasto pogrąża się w ciszy, a mgła gęstnieje, Hinako musi przedzierać się przez pokręcone ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując skomplikowane zagadki i stawiając czoła groteskowym potworom, aby przetrwać.

Zanurz się w świecie Hinako wyobrażonym przez znanego autora Ryukishi07, z hipnotyzującą muzyką, w tym utworami Akiry Yamaoki, i pięknymi grafikami w porywającej opowieści o wątpliwościach, żalu i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako zaakceptuje piękno ukryte w terrorze, czy ulegnie szaleństwu, które ją czeka?

GramTV przedstawia:

Na ten moment Konami nie potwierdziło oficjalnie nowych wersji Silent Hill f, jednak wszystko wskazuje na to, że Switch i poprzednia generacja już wkrótce dołączą do listy obsługiwanych platform.

Źródło:https://insider-gaming.com/silent-hill-f-switch-and-previous-gen-port-might-have-been-confirmed/

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
Konami
horror
przeciek
Silent Hill
PlayStation 5
Konami Digital Entertainment
Xbox Series X
Xbox Series S
Silent Hill F
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112