Silent Hill f jednak na poprzednią generację? Pojawił się przeciek

Wygląda na to, że Silent Hill f nie pozostanie wyłącznie produkcją nowej generacji. Na stronie Konami pojawiły się wzmianki o wersjach gry na PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch i Switch 2, co może oznaczać rychłą zapowiedź portów.

Silent Hill f – mo żliwe porty na nowe i stare platformy

Jak zauważyli użytkownicy, w sekcji „Platformy” na stronie Konami wymieniono m.in. Switch, Xbox One, Steam i PS4. Co ciekawe, w innym miejscu pojawia się pełna lista obejmująca PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2, a nawet iOS i Androida. Wpis ten został już częściowo zmodyfikowany, ale wiele wskazuje na to, że Konami przypadkowo ujawniło plany dotyczące rozszerzenia dostępności tytułu.