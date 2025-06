Kiedy Silent Hill 2: Remake zadebiutuje na Xboxie? Możliwa premiera już jesienią

Remake legendarnego Silent Hill 2 nadal dostępny jest wyłącznie na PlayStation 5 i PC, ale nowy termin sugeruje, że gracze na Xboxie mogą doczekać się swojej wersji już niedługo. Zgodnie z zapisami w materiałach promocyjnych, okres czasowej ekskluzywności ma wygasnąć 8 października 2025 roku.

Silent Hill 2: Remake – kiedy premiera na Xboxie?

Produkcja od polskiego studia Bloober Team zadebiutowała w 2024 roku i przez co najmniej rok pozostaje ograniczona do platform Sony. Jednak skoro gra trafiła już na PC, a materiały Konami wskazują na konkretną datę zakończenia ekskluzywności, wiele wskazuje na to, że Xbox Series X/S otrzyma swoją wersję jeszcze tej jesieni.