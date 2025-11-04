Silent Hill 2 dostanie DLC? Jest komentarz jednego z twórców

Czy remake Silent Hill 2 od Bloober Team otrzyma własne DLC? Coraz więcej wskazuje na to, że tak. Jeden z twórców gry, Grzegorz Like, w żartobliwy sposób odniósł się w mediach społecznościowych do plotek o dodatku zatytułowanym Born From A Wish, co natychmiast rozpaliło wyobraźnię fanów.

Silent Hill 2 dostanie DLC?

Przypomnijmy, że od początku 2025 roku w sieci krążyły liczne doniesienia o możliwym rozszerzeniu do Silent Hill 2. Choć ani Bloober Team, ani Konami nie potwierdzili jeszcze tych informacji, nowy wpis od Like może być subtelną zapowiedzią. W odpowiedzi na komentarz fana, który wspomniał o DLC, twórca napisał: „Born from what?” i dodał emoji z oczami — co wielu odebrało jako sugestię, że coś faktycznie jest na rzeczy. Jeszcze inni wskazują jednak, że twórca najzwyczajniej zakpił z pomysłów fanów na tytuł.