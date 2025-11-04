Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill 2 dostanie DLC? Jest komentarz jednego z twórców

Jakub Piwoński
2025/11/04 11:10
0

Ta informacja jeszcze nic nie potwierdza, ale na pewno podsyca spekulacje.

Czy remake Silent Hill 2 od Bloober Team otrzyma własne DLC? Coraz więcej wskazuje na to, że tak. Jeden z twórców gry, Grzegorz Like, w żartobliwy sposób odniósł się w mediach społecznościowych do plotek o dodatku zatytułowanym Born From A Wish, co natychmiast rozpaliło wyobraźnię fanów.

Silent Hill 2 dostanie DLC? Jest komentarz jednego z twórców

Silent Hill 2 dostanie DLC?

Przypomnijmy, że od początku 2025 roku w sieci krążyły liczne doniesienia o możliwym rozszerzeniu do Silent Hill 2. Choć ani Bloober Team, ani Konami nie potwierdzili jeszcze tych informacji, nowy wpis od Like może być subtelną zapowiedzią. W odpowiedzi na komentarz fana, który wspomniał o DLC, twórca napisał: „Born from what?” i dodał emoji z oczami — co wielu odebrało jako sugestię, że coś faktycznie jest na rzeczy. Jeszcze inni wskazują jednak, że twórca najzwyczajniej zakpił z pomysłów fanów na tytuł.

GramTV przedstawia:

Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle dodatek zostanie oficjalnie ujawniony. Bloober Team po premierze remake’u skupił się na nowym projekcie — Cronos: The New Dawn — podczas gdy Konami wciąż promuje Silent Hill 2, który zadebiutował nieco ponad miesiąc temu.

W ostatnich tygodniach pojawiły się też przecieki sugerujące rychłe ogłoszenie premiery Silent Hill 2 na Xboxie. Według fanów to właśnie wtedy możemy spodziewać się zapowiedzi DLC. Nie wiadomo jeszcze, czy rzekome Born From A Wish będzie darmowe, czy płatne, ale wszystko wskazuje na to, że więcej informacji poznamy jeszcze przed końcem 2025 roku. Należy jednak brać pod uwagę, że cała sytuacja może ostatecznie nie wyjść ze sfery plotek.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/silent-hill-2-developer-teases-rumored-dlc/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


