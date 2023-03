Wiedźmin Sirius zabierze graczy do Japonii? CDP RED może zaskoczyć fanów serii

W zeszłym tygodniu CD Projekt RED poinformowało, że zamierza „zdefiniować nowe ramy projektu” Wiedźmin Sirius. Tymczasem w sieci pojawiły się interesujące plotki na temat nadchodzącej produkcji studia The Molasses Flood. Według przecieku wspomniany tytuł zabierze graczy do Japonii, a całość ma być inspirowana mangą Wiedźmin: Ronin, która w zeszłym roku trafiła na księgarniane półki, a wcześniej odniosła spory sukces na platformie Kickstarter.

Wiedźmin Sirius w Japonii? Nowe plotki spodobają się fanom Wiedźmina: Ronin

Na samym początku należy podkreślić, że wspomniany przeciek pochodzi z forum 4chan, dlatego też do informacji przedstawionych w dalszej części wiadomości radzimy podchodzić ze sporym dystansem. Niemniej jednak warto zapoznać się z najnowszymi doniesieniami związanymi z grą Wiedźmin Sirius, ponieważ trzeba przyznać, że są całkiem interesujące i niewykluczone, że CD Projekt RED faktycznie zdecyduje się na stworzenie pobocznej odsłony serii w japońskich klimatach.



Według nieoficjalnych doniesień Wiedźmin Sirius nie ma być początkiem nowej – japońskiej – serii, a jedynie jednorazowym eksperymentem, na który swego czasu zdecydowało się również From Software w przypadku Bloodborne. Początkowo produkcja The Molasses Flood miała oferować możliwość zabawy w kooperacji i być grą-usługą.



CD Projekt RED postanowiło zmienić swoje plany przez porażki innych tytułów z gatunku GaaS. Dlatego też rzekomo zrezygnowano z trybu multiplayer i zwiększono budżet przeznaczony na przygodę dla jednego gracza.



Z przecieku dowiadujemy się, że Wiedźmin Sirius wciąż znajduje się w fazie preprodukcji. Początkowo skala projektu miała być zbliżona do gry Wiedźmin 2: Zabójcy Królów. Obecnie jednak produkcja ma otrzymać w pełni otwarty lub półotwarty świat. Całość ma natomiast działać na silniku Unreal Engine 5.



Według nieoficjalnych informacji CD Projekt RED za sprawą projektu Wiedźmin Sirius zamierza spopularyzować markę Wiedźmin na Wschodzie. Produkcja ma być jednak skierowana również do oddanych fanów uniwersum, którzy będą mieli okazję poczuć powiew świeżości. W planach znajduje się rzekomo również anime na wzór Cyberpunk: Edgerunners.



Na ten moment trudno stwierdzić, w jakim stopniu powyższe informacje pokrywają się z prawdą. Niestety obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oficjalnych szczegółów na temat gry Wiedźmin Sirius bezpośrednio od CD Projekt RED oraz deweloperów ze studia The Molasses Flood.

Wczytywanie ramki mediów.