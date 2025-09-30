Zaloguj się lub Zarejestruj

Sid Meier's Civilization VII dostępne za 135 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/09/30 16:00
1
0

Strategia 4X w niższej cenie przez ograniczony czas

Na Allegro można znaleźć atrakcyjną ofertę na najnowszą odsłonę kultowej serii strategii Firaxis Games. Pudełkowe wydanie Sid Meier’s Civilization 7 w wersji na PlayStation 5 kupimy obecnie za 135 złotych.

Sid Meier's Civilization 7
Sid Meier's Civilization 7

Sid Meier's Civilization 7 – oferta w Allegro

Gra dostępna jest w pudełkowej edycji z europejską okładką. Oferta dotyczy wersji na konsolę Sony PlayStation 5, a dodatkowym atutem jest darmowa dostawa w ramach usługi Allegro Smart!.

Sid Meier’s Civilization 7 zadebiutowało we wrześniu 2025 roku i od razu przyciągnęło uwagę fanów gatunku 4X. Za dystrybucję odpowiada 2K Games, a gra jest dostępna także na PC i Xbox Series X|S. Oferta na Allegro może być dobrą okazją, by sięgnąć po pudełkową wersję w atrakcyjnej cenie.

Wielokrotnie nagradzana seria gier strategicznych powraca w rewolucyjnej nowej odsłonie. Gra Sid Meier's Civilization® VII pozwoli Ci zbudować największe imperium w historii świata!

W grze Civilization VII będziesz kształtować niepowtarzalne dziedzictwo kulturowe swojego rozwijającego się imperium, podejmując strategiczne decyzje. Rządź jako jeden z wielu legendarnych przywódców znanych z kart historii i wpływaj na bieg swojej opowieści, wybierając nową cywilizację, która będzie reprezentować Twoje imperium w każdej epoce rozwoju ludzkości.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
promocja
strategia
Civilization
promocje
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Civilization VII
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:52

Poczekać rok, dwa i będzie za darmo w Epic Store :)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112