Mouse: P.I. for Hire to kreskówkowy FPS inspirowany starym Disneyem. Pokazano arsenał broni

Wiktor Keller 0 0

„Strzelankowy Cuphead” doczekał się ujawnienia wszystkich dostępnego w grze broni. Postrzelamy nie tylko z klasycznego Mausera, ale też dubeltówki, ogromnego działa, czy zamrażających i kwasowych miotaczy!

Jako robiący karierę detektyw Jack Pepper, w mafijnym miasteczku noir przyjdzie nam skorzystać z naprawdę szerokiego wachlarza broni. Wszystko w Mouse: P.I. for Hire wygląda jak świeżo wyciągnięte z kreskówkowej maszyny czasu, która chce być równie urocza, co brutalna. Ciekawym smaczkiem jest fakt, że to dzieło warszawskiego studia Fumi Games, zaś głosu głównej postaci udzieli znany Troy Baker. Przejdźmy jednak do tego co najważniejsze, czyli uzbrojenia naszego tajniaka. Mouse: P.I. for Hire – pomysłowe bronie pozwolą w kreatywny sposób pozbyć się wrogów Pomysłowe bronie, pokazują że studio ma spore poczucie humoru (lub chorobliwe wyczucie estetyki...) Jest ich aż jedenaście i zaczynamy od gołych pięści (po wypiciu kawy z palców możemy... strzelać!), później mamy klasyczny pistolet, ale co ciekawe każda z broni ma alternatywny tryb strzału. I tak przykładowo shotguna możemy naładować i wystrzelić serię „z pompki”.

Później robi się jeszcze ciekawiej, bowiem Devanisher topi skórę przeciwników kwasem, po naładowaniu wysyła zaś większą kulę, która eksploduje w powietrzu i razi większą ilość przeciwników. James Gun (nie mylcie z reżyserem ze stajni DC), to klasyczny bębenkowy karabin, zaś później natrafiamy na takie ekscentryczne wynalazki jak armata Loose Cannon, którą spokojnie można by było zamontować na co mniejszym pirackim statku. Dalej jest Jar Head, czyli psioniczny, obszarowy miotacz, który ogłusza wrogów, a w alternatywnym trybie strzela wiązką lasera. Pokazano również Portable Freezer, czyli po prostu „zamrażacz”, którego drugi tryb ataku to... strzelanie śnieżkami. Na koniec zaś zostawiono D-namite, który może niszczyć ściany i podłogi, a ponadto wysadzać przeciwników w powietrze. Prezentację wszystkich tych broni znajdziecie w tym miejscu. Developerzy z Fumi Games mówią otwarcie: Podstawą rozgrywki jest podejście „Always Be Moving” (ang. zawsze bądź w ruchu), które zachęca graczy do ciągłego przemieszczania się, aby przetrwać.

GramTV przedstawia:

Przetrwanie utrudniają różne zagrożenia środowiskowe takie jak możliwość zamarznięcia, trucizny, ogień i beczki z materiałami wybuchowymi. Możemy to wykorzystać na przeciwników, ale i oni są świadomi efektów środowiskowych, więc będą z nich korzystać podczas rozgrywki. Na szczęście po całej mapie rozmieszczone są amunicja i apteczki, a poukrywane sekrety sprawiają, że warto będzie zaglądać w każdy zakamarek. Nie jesteśmy jednak „gąbką na pociski” – wystarczy kilka trafień i nasz bohater znajdzie się w poważnych kłopotach, stąd potrzeba mobilności i sprytu. Jak to przystało na „boomer shootery” z twistem. Twist bierze się stąd, że oprócz samego uzbrojenia w nasze ręce oddano całkiem sporo umiejętności do odblokowania, które zawsze będą przydatne, takie jak ślizg, sprint, podwójny skok, bieganie po ścianach, czy wspinanie się po rurach. Skoro gramy antropomorficzną myszą, nasz ogon również przyda się w rozgrywce i będziemy mogli nim otwierać zamki, czy użyć jako haka, żeby dostać się w co trudniejsze tereny. Czym byłby jednak „boomer shooter” bez power-upów? W trakcie gry znajdziemy takie bonusy jak szpinak, wspomniana kawa, czy papryczki chili, po zjedzeniu których otrzymujemy bonus do obrażeń, szybkostrzelności i podpalamy wrogów. Nie zabraknie również możliwości zjedzenia ikonicznego przysmaku każdej myszy, czyli sera. Pożywienie się nim w dogodnym dla nas momencie daje premię do zdrowia. Zapiszcie w kalendarzach datę 19 marca, bowiem właśnie wtedy ma premierę szalony Mouse: P.I. for Hire zostanie wydana na platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch oraz Xbox One i PlayStation 4. Wczytywanie ramki mediów.