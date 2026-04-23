Próbowała, ale jej film science fiction zaliczył klapę. Teraz stanie na czele jednego z najważniejszych festiwali filmowych

Nowe wyzwanie dla Maggie Gyllenhaal – aktorki i reżyserki w jednej osobie.

Maggie Gyllenhaal została ogłoszona przewodniczącą jury głównego konkursu na tegorocznym Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Informacja ta pojawia się niedługo po premierze jej najnowszego filmu Panna młoda! — feministycznej reinterpretacji mitu Frankensteina, która spotkała się z chłodnym przyjęciem. To jednak nie przeszkodziło organizatorom jednego z najważniejszych festiwali filmowych świata powierzyć jej jednej z najbardziej prestiżowych ról w branży. Gyllenhaal stanie na czele jury podczas 84. edycji wydarzenia, która odbędzie się w dniach 2–12 września. Maggie Gyllenhaal na czele festiwalu w Wenecji Warto dodać, że prywatnie Maggie Gyllenhaal jest siostrą aktora Jake’a Gyllenhaala. Szerokiej publiczności znana jest również jako aktorka — wystąpiła m.in. w filmach Donnie Darko (razem z bratem), Sekretarka, Mroczny rycerz czy Szalone serce.

Ale Gyllenhaal od lat buduje swoją pozycję nie tylko jako aktorka, ale także reżyserka. Jej debiut — Córka — miał swoją premierę właśnie w Wenecji w 2021 roku i został nagrodzony za najlepszy scenariusz. Film z udziałem Olivii Colman, Jessie Buckley i Dakoty Johnson ugruntował jej pozycję jako twórczyni kina autorskiego. W oficjalnym oświadczeniu Gyllenhaal nie kryła emocji: Jestem zachwycona, że mogę przyjąć zaproszenie do przewodniczenia jury tegorocznego festiwalu w Wenecji. To miejsce zawsze wspierało odważne, autorskie głosy — i cieszę się, że mogę być częścią tej tradycji. Nie będę oceniać, lecz podchodzić do filmów z ciekawością, podziwem i ekscytacją.

Dyrektor festiwalu Alberto Barbera podkreślił z kolei, że jej wybór nie jest przypadkowy, wskazując na konsekwentnie budowaną karierę i wyrazisty głos twórczy. Warto zauważyć, że Gyllenhaal jest kolejną kobietą, która obejmuje tę funkcję w ostatnich latach. Wcześniej jury w Wenecji prowadziły m.in. Cate Blanchett, Julianne Moore i Isabelle Huppert. To wyraźny sygnał, że festiwal konsekwentnie stawia na różnorodność i silne autorskie głosy. Choć Panna młoda! nie spełniło wszystkich oczekiwań, sama Gyllenhaal nie zwalnia tempa i rozwija karierę. Jej nowa rola w Wenecji tylko potwierdza, że wciąż należy do najciekawszych postaci współczesnego kina.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










