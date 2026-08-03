Miał zostać nowym Bladem. Teraz wykorzysta zdobyte umiejętności w zupełnie innym filmie

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Your Mother Your Mother Your Mother. Powtórzenie tytułu nie jest pomyłką – tak właśnie nazywa się nowy thriller Bassama Tariqa. Co ciekawe, Mahershala Ali wykorzystuje w nim umiejętności walki mieczem, które przez lata rozwijał z myślą o niezrealizowanym filmie Blade.
Mahershala Ali wykorzystał przygotowania do Blade'a w nowym thrillerze
Przez siedem lat Mahershala Ali był oficjalnie związany z rolą Blade'a w Marvel Cinematic Universe. Projekt przechodził jednak kolejne zmiany scenarzystów i reżyserów, aż ostatecznie Disney usunął go z kalendarza premier. Kilka dni temu aktor otwarcie przyznał, że pogodził się z losem produkcji, stwierdzając, że gdyby Marvel naprawdę chciał zrealizować film, po prostu by to zrobił.
Choć ekranowy Blade najpewniej nigdy nie powstanie z jego udziałem, przygotowania do tej roli nie okazały się straconym czasem. Prime Video i Orion Pictures opublikowały właśnie zwiastun filmu Your Mother Your Mother Your Mother, za który odpowiada Bassam Tariq – reżyser, który pierwotnie miał stanąć za kamerą anulowanego widowiska Marvela.
GramTV przedstawia:
Ali wciela się w Latifa, religijnego płatnego zabójcę władającego mieczem. Po śmierci żony bohater zostaje zmuszony do podjęcia coraz bardziej ryzykownych decyzji, próbując jednocześnie chronić swoje dzieci. Zwiastun pokazuje kilka efektownych scen walki, w których aktor wykorzystuje trening szermierczy odbyty właśnie z myślą o roli Blade'a.
Sam Mahershala Ali przyznał niedawno, że kameralny charakter produkcji okazał się jej atutem. Jak podkreślił, twórcom udało się połączyć widowiskową akcję z bardziej intymną historią, a ograniczony budżet wymusił kreatywne podejście do realizacji. Your Mother Your Mother Your Mother trafi do wybranych kin 25 września, a w październiku zostanie szerzej wprowadzony do dystrybucji.
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