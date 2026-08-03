Miał zostać nowym Bladem. Teraz wykorzysta zdobyte umiejętności w zupełnie innym filmie

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Your Mother Your Mother Your Mother. Powtórzenie tytułu nie jest pomyłką – tak właśnie nazywa się nowy thriller Bassama Tariqa. Co ciekawe, Mahershala Ali wykorzystuje w nim umiejętności walki mieczem, które przez lata rozwijał z myślą o niezrealizowanym filmie Blade.

Mahershala Ali wykorzystał przygotowania do Blade'a w nowym thrillerze

Przez siedem lat Mahershala Ali był oficjalnie związany z rolą Blade'a w Marvel Cinematic Universe. Projekt przechodził jednak kolejne zmiany scenarzystów i reżyserów, aż ostatecznie Disney usunął go z kalendarza premier. Kilka dni temu aktor otwarcie przyznał, że pogodził się z losem produkcji, stwierdzając, że gdyby Marvel naprawdę chciał zrealizować film, po prostu by to zrobił.