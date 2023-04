Fatalne przyjęcie zwiastuna 3 sezonu Wiedźmina. Fani wyśmiewają produkcję i oddają hołd Henry'emu Cavillowi

Netflix nareszcie ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące trzeciego sezonu Wiedźmina. Wraz z pojawieniem się zwiastuna nadchodzących odcinków, platforma ujawniła również, że trzeci sezon Wiedźmina zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutuje już pod koniec czerwca, a w pięciu premierowych odcinkach zobaczymy kolejne zmagania Geralta, aby chronić Ciri. Z kolei Yennefer będzie szkolić swoją młodą podopieczną w sztukach magicznych. Tym razem twórcy zapowiedzieli sezon wierniejszy oryginalnym powieściom Andrzeja Sapkowskiego, ale widzowie wciąż nie są przekonani i postanowili dać temu wyraz w komentarzach pod zwiastunem.

Kiepskie reakcje widzów na zwiastun trzeciego sezonu Wiedźmina

Obecnie anglojęzyczny zwiastun obejrzano 1,4 mln razy, z czego materiał zyskał zaledwie 41 tysięcy łapek w górę oraz aż 126 tysięcy łapek w dół. Podobnie wygląda to w przypadku polskiej wersji zwiastuna trzeciego sezonu Wiedźmina, który posiada stosunek 1,8 tysiąca łapek w górę do 2,7 tysięcy łapek w dół.

W komentarzach ciężko znaleźć opinię, która zachwalałaby nadchodzące odcinki Wiedźmina. Zamiast tego jest wiele krytycznych wypowiedzi, które wyśmiewają nowy sezon. Wiele osób postanowiło również wspomnieć o Henrym Cavillu, dla którego trzecia seria będzie ostatnią i w czwartym sezonie rolę Geralta przejmie Liam Hemsworth. Poniżej znajdziecie wybrane komentarze.

Wyobraźcie sobie, że czekamy teraz na 3 sezon Wiedzmina od HBO. Z dobrymi scenarzystami i showrunnerami...

Uwielbiam moment gdy Geralt mówi do Galadrieli: "Czas wiedźminować!"

Henry, Netflix na Ciebie nie zasługuje. Za to, co zrobiliście z tymi postaciami, z tą franczyzą powinniście się smażyć w najgłębszych czeluściach piekła. Tak to do ciebie Lauren!

Już się nie mogę doczekać tych dinozaurów, monolitów ze stalkera, gwiezdnych niszczycieli typu Imperial I i innych atrakcji które przygotuje nam netflix w ramach "odwzorowania książek”

mam mieszane uczucia do co kolejnego sezonu, aż mi smutno że to sie potoczyło w stronę w którą sie potoczyło.

Nawet Cavil nie był w stanie uratować tej miernej produkcji, dobrze, ze dał sobie spokój i zwiał

Moment, w którym yennefer mówi do Froda "Ja jestem twoim ojcem" to zdecydowanie jedna z najlepszych scen kina

Fajnie, że wrzuciliście kilka nawiązań do gier. Nie myśleliście o tym, żeby czasem odwołać się także do książek?

Henry jak zwykle wygląda świetnie i to Tyle z plusów......

Jak dobrze, że Henry ratuje się z tego tonącego okrętu. Jemu jedynemu zależało na tej produkcji.

O nawet są Nazgule z Władcy Pierścieni, które wszyscy znają i kochają :D

Żebrowski jakby to zobaczył to by spadł z krzesła xd

Cieszę się, że mamy takiego aktora jak Henry, który szanuje materiał źródłowy i sam jest nerdem.

Szanuj swoich aktorów, szanuj materiał źródłowy, szanuj swoją publiczność. Dziękuję Henry, mówiłeś w imieniu nas wszystkich

Ten serial jest doskonałą lekcją na temat tego, jak ważne jest szanowanie materiału źródłowego i pasji, jaką mają do niego fani.

Tak się cieszę, że mamy ten ostatni sezon z Henrym. W momencie, gdy każdy z nas to skończy, porzucimy serial, a Netflix będzie się zastanawiał, gdzie wszystko poszło nie tak

Bez Henry'ego już nigdy nie będzie tak samo. To nasz Geralt z Rivii.

Kochamy Cię Henryku. Jesteś bardziej wartościowy niż jakakolwiek osoba w twojej branży wie. Dziękuję, że jesteś prawdziwym fanem i wszystko rozumiesz. Masz nasze wsparcie