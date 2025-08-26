Zaloguj się lub Zarejestruj

Shinobi: Art of Vengeance zgarnia rewelacyjne recenzje. Wysokie oceny przed premierą gry

Patrycja Pietrowska
2025/08/26 16:30
Shinobi: Art of Vengeance podbija serca recenzentów.

Na początku czerwca zobaczyliśmy pełen akcji zwiastun Shinobi: Art of Vengeance. Teraz światło dziennie ujrzały recenzje produkcji. Tytuł, który zadebiutuje za kilka dni, już teraz jest określany jako jeden z najlepiej ocenianych gier tego roku. W serwisie Metacritic widnieje średnia ocen na poziomie 88/100 (na podstawie 44 opinii).

Shinobi: Art of Vengeance
Shinobi: Art of Vengeance

Shinobi: Art of Vengeance może pochwalić się ciepłym odbiorem wśród krytyków. Recenzenci przyznawali produkcji nawet najwyższą notę, 10/10. Dziennikarze chwalą między innymi niesamowity i wciągający system walki, piękną grafikę, klimat i niepowtarzalny styl. Według krytyków gra jest dopracowana, oferując przemyślaną konstrukcję poziomów czy sprawiedliwy poziom trudności.

Tytuł nie jest oczywiście pozbawiony wad. Niektórzy uważają, że część kombinacji może być nieporęcznych, a okresy regeneracji bywają zbyt długie. Jeden z recenzentów zwrócił uwagę, że Shinobi: Art of Vengeance mogłoby być „bardziej wymagające” i „mieć więcej głębi”.

Recenzje Shinobi: Art of Vengeance

  • PSX Brasil – 10/10
  • TheGamer – 10/10
  • Noisy Pixel – 9,5/10
  • Push Square – 9/10
  • Shacknews – 9/10
  • TechRadar Gaming – 9/10
  • GamingTrend – 9/10
  • Forbes – 9/10
  • Checkpoint Gaming – 8,5/10
  • WellPlayed – 8,5/10
  • IGN – 8/10
  • Hardcore Gamer – 8/10
  • Game Rant – 7/10
  • ComicBook – 7/10

Kultowy tytuł SHINOBI powraca jako zupełnie nowa gra platformowa akcji 2D z unikatową ręcznie rysowaną grafiką autorstwa zespołu odpowiedzialnego za brawlera Streets of Rage 4.

Wciel się w legendarnego shinobi Joe Musashiego i opanuj sztukę ninja. Kiedy okazuje się, że twoją wioskę spalono doszczętnie, a członków klanu zamieniono w kamienie, musisz wyruszyć w poszukiwaniu zemsty – przygotuj się na walkę z niezrównanym złem i pomścij swój klan

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Shinobi: Art of Vengeance ukaże się już 29 sierpnia 2025 roku. Gra zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/shinobi-art-of-vengeance/

