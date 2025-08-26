Shinobi: Art of Vengeance zgarnia rewelacyjne recenzje. Wysokie oceny przed premierą gry

Na początku czerwca zobaczyliśmy pełen akcji zwiastun Shinobi: Art of Vengeance . Teraz światło dziennie ujrzały recenzje produkcji. Tytuł, który zadebiutuje za kilka dni, już teraz jest określany jako jeden z najlepiej ocenianych gier tego roku. W serwisie Metacritic widnieje średnia ocen na poziomie 88/100 (na podstawie 44 opinii).

Shinobi: Art of Vengeance może pochwalić się ciepłym odbiorem wśród krytyków. Recenzenci przyznawali produkcji nawet najwyższą notę, 10/10. Dziennikarze chwalą między innymi niesamowity i wciągający system walki, piękną grafikę, klimat i niepowtarzalny styl. Według krytyków gra jest dopracowana, oferując przemyślaną konstrukcję poziomów czy sprawiedliwy poziom trudności.

Tytuł nie jest oczywiście pozbawiony wad. Niektórzy uważają, że część kombinacji może być nieporęcznych, a okresy regeneracji bywają zbyt długie. Jeden z recenzentów zwrócił uwagę, że Shinobi: Art of Vengeance mogłoby być „bardziej wymagające” i „mieć więcej głębi”.

Recenzje Shinobi: Art of Vengeance

PSX Brasil – 10/10

TheGamer – 10/10

Noisy Pixel – 9,5/10

Push Square – 9/10

Shacknews – 9/10

TechRadar Gaming – 9/10

GamingTrend – 9/10

Forbes – 9/10

Checkpoint Gaming – 8,5/10

WellPlayed – 8,5/10

IGN – 8/10

Hardcore Gamer – 8/10

Game Rant – 7/10

ComicBook – 7/10