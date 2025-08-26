Shinobi: Art of Vengeance zgarnia rewelacyjne recenzje. Wysokie oceny przed premierą gry

Shinobi: Art of Vengeance podbija serca recenzentów.
Na początku czerwca zobaczyliśmy pełen akcji zwiastun Shinobi: Art of Vengeance. Teraz światło dziennie ujrzały recenzje produkcji. Tytuł, który zadebiutuje za kilka dni, już teraz jest określany jako jeden z najlepiej ocenianych gier tego roku. W serwisie Metacritic widnieje średnia ocen na poziomie 88/100 (na podstawie 44 opinii).
Shinobi: Art of Vengeance może pochwalić się ciepłym odbiorem wśród krytyków. Recenzenci przyznawali produkcji nawet najwyższą notę, 10/10. Dziennikarze chwalą między innymi niesamowity i wciągający system walki, piękną grafikę, klimat i niepowtarzalny styl. Według krytyków gra jest dopracowana, oferując przemyślaną konstrukcję poziomów czy sprawiedliwy poziom trudności.
Tytuł nie jest oczywiście pozbawiony wad. Niektórzy uważają, że część kombinacji może być nieporęcznych, a okresy regeneracji bywają zbyt długie. Jeden z recenzentów zwrócił uwagę, że Shinobi: Art of Vengeance mogłoby być „bardziej wymagające” i „mieć więcej głębi”.
Recenzje Shinobi: Art of Vengeance
PSX Brasil – 10/10
TheGamer – 10/10
Noisy Pixel – 9,5/10
Push Square – 9/10
Shacknews – 9/10
TechRadar Gaming – 9/10
GamingTrend – 9/10
Forbes – 9/10
Checkpoint Gaming – 8,5/10
WellPlayed – 8,5/10
IGN – 8/10
Hardcore Gamer – 8/10
Game Rant – 7/10
ComicBook – 7/10
Kultowy tytuł SHINOBI powraca jako zupełnie nowa gra platformowa akcji 2D z unikatową ręcznie rysowaną grafiką autorstwa zespołu odpowiedzialnego za brawlera Streets of Rage 4.
Wciel się w legendarnego shinobi Joe Musashiego i opanuj sztukę ninja. Kiedy okazuje się, że twoją wioskę spalono doszczętnie, a członków klanu zamieniono w kamienie, musisz wyruszyć w poszukiwaniu zemsty – przygotuj się na walkę z niezrównanym złem i pomścij swój klan
Na koniec przypomnijmy, że Shinobi: Art of Vengeance ukaże się już 29 sierpnia 2025 roku. Gra zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.
