Shinobi: Art of Vengeance na pełnym akcji zwiastunie. Hak, szpony i widowiskowe ataki

Pod koniec kwietnia zobaczyliśmy nowy gameplay z Shinobi: Art of Vengeance . Teraz twórcy udostępnili kolejny materiał, koncentrujący się tym razem na kluczowym aspekcie rozgrywki – systemie walki. Najnowszy zwiastun prezentuje, w jaki sposób tytułowy bohater będzie stawiał czoła swoim przeciwnikom.

Shinobi: Art of Vengeance pokazuje system walki na nowym zwiastunie

Wcielając się w postać Shinobiego, gracze będą mieli do dyspozycji bogaty arsenał broni i narzędzi, które posłużą nie tylko do eliminacji wrogów, ale także do zręcznego i szybkiego przemieszczania się po rozległych lokacjach. Wśród zaprezentowanego ekwipunku widać charakterystyczny hak, szpony oraz lotnię.

Dodatkowo gracze będą mogli wykonywać widowiskowe i ostateczne ataki – „shinobi executions”. Trailer przybliża również „ninpo”, czyli różne, nadnaturalne zdolności. Materiał pozwala też przyjrzeć się dynamicznej walce z bossem.