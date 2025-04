Shinobi: Art of Vengeance na nowym gameplayu. SEGA przypomina o klasycznej serii

SEGA opublikowała trailer Shinobi: Art of Vengeance potwierdzający, że klasyczna marka już za niedługo powróci w nowej odsłonie. Zwiastun skupia się na najważniejszych elementach gry, czyli dynamicznej walce, różnorodnych lokacjach, efektownych zdolnościach głównego bohatera i stylu artystycznym przypominającym ręcznie rysowaną animację.

SEGA szykuje premierę nowej odsłony serii rozpoczętej jeszcze w 1987 roku, a za grę odpowiada studio Lizardcube - twórcy Streets of Rage 4. Na najnowszym zwiastunie możemy zobaczyć kilka ujęć z nowej produkcji, która nosi tytuł Shinobi: Art of Vengeance.

Shinobi: Art of Vengeance to dwuwymiarowa platformówka akcji, w której powrócą znane z klasyków elementy skradania się i szybkiego eliminowania wrogów. W trailerze można też zauważyć różne techniki poruszania się po poziomach i wiele broni, spośród których wybierzemy swoją ulubioną. Dla fanów oryginału to powrót, na który warto było czekać – tym bardziej że za projekt odpowiada zespół doświadczony w odświeżaniu tego typu marek.