Sherlock Holmes: The Awakened z oficjalną datą premiery

Preorder wydania premium zawiera:

Sherlock Holmes The Awakened

Ekskluzywne DLC przedpremierowe - Stroje śledczego (3 kostiumy)

Paczka dodatkowych zadań "Wyszeptane sny"

Ścieżka dźwiękowa do Sherlock Holmes The Awakened

Artbook do Sherlock Holmes The Awakened

Zestaw cyfrowych tapet na pulpit

„Rzuć się w wir obłędnej przygody w duchu opowieści Lovecrafta, odtworzonej w duchu nowoczesnych rozwiązań graficznych oraz elementów rozgrywki. Stań się Sherlockiem Holmesem, którego los rzuca w samo serce plugawej mitologii Cthulhu, zmuszając go do zbadania serii tajemniczych zaginięć na terenie Europy oraz Stanów Zjednoczonych” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Sherlock Holmes: The Awakened powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji: Sherlock Holmes: The Awakened Remake – to niemal zupełnie nowa gra.