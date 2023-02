Sherlock Holmes: The Awakened opóźnione przez trudną sytuację na Ukrainie

W zeszłym tygodniu zainteresowani mieli okazję zobaczyć nowy gameplay trailer z Sherlock Holmes: The Awakened, a sama gra doczekała się wersji demonstracyjnej na Steam. Wydawało się, że tytuł znajduje się na dobre drodze do premiery, która miała nastąpić w lutym lub na początku marca. Niestety okazuje się, że deweloperzy ze studia Frogwares potrzebują nieco więcej czasu na dopracowanie swojej produkcji.

Frogwares zostało zmuszone opóźnić premierę gry Sherlock Holmes: The Awakened

Informacje o opóźnieniu przekazano za pośrednictwem poruszającego materiału wideo, w którym deweloperzy ze studia Frogwares opowiadają o trudnych warunkach panujących obecnie na Ukrainie. Twórcy Sherlock Holmes: The Awakened informują, że wojska rosyjskie po „upokarzających porażkach” zmieniły strategię i regularnie ostrzeliwują ukraińskie miasta, biorąc na cel infrastrukturę energetyczną i zabijając przy tym cywilów.



Deweloperzy ze studia Frogwares, oprócz wielu oczywistych utrudnień związanych z panującą na terenie Ukrainy wojną, muszą więc obecnie radzić sobie również z przerwami w dostawie prądu, co znacząco spowalnia prace nad Sherlock Holmes: The Awakened. Dlatego też twórcy zostali zmuszeni opóźnić premierę gry, a nowy termin debiutu został wyznaczony na koniec marca lub kwiecień bieżącego roku.



Na koniec przypomnijmy, że Sherlock Holmes: The Awakened powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji: Sherlock Holmes: The Awakened Remake – to niemal zupełnie nowa gra.