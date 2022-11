Sherlock Holmes: The Awakened z nowym trailerem. Zapowiada się mroczna przygoda

W najnowszym materiale promocyjnym deweloperzy ze studia Frogwares wyjaśniają również, czego gracze mogą spodziewać się po Sherlock Holmes: The Awakened. Twórcy zdradzili także, że na ukończenie historii użytkownicy będą musieli przeznaczyć około 15 godzin. Dowiedzieliśmy się też, że tytuł znajduje się obecnie w końcowej fazie produkcji , a gra powinna trafić do sprzedaży w lutym lub marcu 2023 roku. Rzeczony zwiastun znajdziecie natomiast na dole wiadomości.

Na początku miesiąca studio Frogwares zaprezentowało pierwsze fragmenty rozgrywki z gry Sherlock Holmes: The Awakened . Deweloperzy najwyraźniej postanowili jednak ponownie przypomnieć graczom o nadchodzącej odświeżonej wersji produkcji z 2006 roku. Twórcy opublikowali bowiem nowy zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca na kolejne ujęcia prezentujące tytuł w akcji.

Crossover, w którym Sherlock Holmes mierzy się z obłędem w wydaniu Lovecrafta, The Awakened (Przebudzony) to opowieść o serii tajemniczych zaginięć, rzekomo mających związek z mrocznym kultem, który oddaje cześć starożytnemu bogowi. Niezależnie od tego, jaki jest ich plan, musisz ich zatrzymać... albo ponieść nieopisane konsekwencje swej opieszałości – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Sherlock Holmes: The Awakened zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry pod tym adresem.