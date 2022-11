Sherlock Holmes The Awakened Remake na pierwszym gameplayu!

Ukraińskie studio Frogwares oficjalnie potwierdziło prace nad odświeżonym wydaniem Sherlocka z 2008 w lipcu. W oryginał mieli okazję zagrać wyłącznie pecetowcy, natomiast remake ukaże się na komputerach, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksie One, Series X/S i Nintendo Switchu. Portal IGN.com opublikował teraz pierwszy gameplay z remake’u. Wideo zamieszczamy na dole tej wiadomości.

Odnowione wydanie gry od Frogwares ma powstać na silniku Unreal Engine 4. Odświeżona grafika nie będzie jedyną zmianą – twórcy już wcześniej informowali bowiem między innymi o zupełnie nowych mechanikach i innowacjach w warstwie fabularnej.

Sherlock Holmes The Awakened Remake – data premiery i wymagania

Na razie nie znamy dokładnej daty premiery produkcji. Na trailerze widnieje jednak informacja, że odnowiony Sherlock trafi do graczy na początku 2023. Również wcześniejsze doniesienia potwierdzają tę informację – zgodnie z nimi premiery należy spodziewać się w lutym 2023. A jeśli interesuje Was ogrywanie gry o detektywie na blaszakach, to zapewne chcielibyście poznać wymagania sprzętowe. Publikujemy je pod tym adresem.